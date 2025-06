Misano, Sprint: Toprak 1. – Drama für Bulega

Superbike-Ass Toprak Razgatlioglu (BMW) gewann das Superpole-Rennen in Misano. Alex Lowes holte als Zweiter das erste Bimota-Podium. Nicolo Bulega wurde von Axel Bassani abgeräumt. Rea starker 7.

Die Bezeichnung «Superpole-Race» kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten außerdem bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint war im Vergleich zum ersten Rennen verändert. Im Qualifying am Samstag hatte Nicolo Bulega (Ducati) die Pole-Position erzielt. Wegen Bummelns auf der Ideallinie wurden er und auch Andrea Iannone (Ducati) in Lauf 1 um drei Startplätze strafversetzt, wodurch die beiden Italiener von den Positionen 4 bzw. 10 ins Rennen gingen. Beim Sprint wurde wieder das ursprüngliche Ergebnis von der Superpole herangezogen.

Aus der ersten Reihe starteten somit WM-Leader Nicolo Bulega, Lauf-1-Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) und Axel Bassani (Bimota). Reihe 2 bildeten Sam Lowes (Ducati), Alex Lowes (Bimota) und Remy Gardner (Yamaha). Alvaro Bautista ging von Position 11 ins Rennen. Nicht dabei war der Schweizer Dominique Aegerter, der aufgrund seines Crashs in Lauf 1, wo er sich eine Schnittwunde am Hals zugezogen hatte, für den Sonntag Startverbot bekam.

Im Warm-up am Morgen flog Bulega in Kurve 15 ab – er stürzte über das Vorderrad, seine Ducati Panigale V4R überschlug sich. In der 10-minütigen Session fuhr Toprak mit 1:32,619 min die Bestzeit. Auf Platz 2 und 3 lagen Alvaro Bautista (+0,688 sec) und Alex Lowes (+0,710 sec).



Das Wetter präsentierte sich am Sonntag erneut von seiner schönsten Seite. Die Temperaturen hatten beim Rennstart um 11 Uhr die 30 Grad Marke erreicht. Die Streckentemperatur betrug bereits über 40 Grad Celsius.

Drama zu Beginn: Bulega gewann den Start, als er in die erste Kurve einbog, wurde der Ducati-Werksfahrer von Axel Bassani abgeräumt. Danach fuhr Toprak vornweg, hinter ihm hatte sich Alex Lowes auf Platz 2 nach vorne gekämpft.



Hinter den beiden hatten sich Locatelli, Gardner, Petrucci und Bautista eingereiht. Jonathan Rea hatte sich auf Position 7 nach vorne katapultiert. Wegen eines Frühstarts bekam Andrea Iannone eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt.



In Runde 3 hatte sich Petrucci Gardner geschnappt, er lag 0,5 sec hinter Locatelli. Im vierten Umlauf hatte Toprak bereits 1 sec Vorsprung auf Alex Lowes, dieser wiederum lag 1,4 sec vor Petrucci. Garrett Gerloff (Kawasaki) überholte Vierge und war Neunter.



Sechs Runden vor dem Ende stürzte Tarran Mackenzie (Honda) – er blieb unverletzt.



In Runde 6 hatte Toprak bereits 1,7 sec auf Alex Lowes herausgefahren, dieser wiederum hatte 2 sec Vorsprung auf Locatelli. Bautista war bereits Fünfter, Rea immer noch Siebter.



Sieben Runden vor dem Ende presste sich Rea an Gardner vorbei – der Nordire war somit Sechster. Für Gardner ging es auf Rang 8 zurück.

Drei Runden vor dem Ende betrug der Abstand zwischen Toprak und Alex Lowes bereits über 2 sec. Yari Montella stürzte und blieb unverletzt.



Rea und Sam Lowes stritten sich um Platz 6, auf Petrucci hatten sie bereits über 2 sec Rückstand.



Zwei Runden vor dem Ende war Toprak 2,7 sec voran, Alex Lowes hatte wiederum 2 sec Vorsprung auf Locatelli. Sam Lowes ging an Jonathan Rea vorbei und war nun Sechster.



Zu Beginn der letzten Runde hatte Toprak vier Sekunden Vorsprung, Alex Lowes gab sich mit dem zweiten Platz zufrieden.



Toprak gewann das Superpole-Rennen mit 4,281 sec Vorsprung auf Alex Lowes. Der Engländer holte das erste Podium für Bimota. Dritter wurde Andrea Locatelli. Danilo Petrucci, Alvaro Bautista, Sam Lowes, Jonathan Rea, Remy Gardner, Iker Lecuona und Xavi Vierge komplettierten die Top-10.

Toprak holte mit seinem Sieg 12 Punkte, Bulega ging durch den Crash leer aus. In der WM-Tabelle trennen die beiden nach dem Superpole-Race 14 Punkte.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Alex Lowes (GB) Bimota + 4,281 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,122 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 7,542 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,855 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 9,703 7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 10,755 8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 11,861 9. Iker Lecuona (E) Honda + 13,177 10. Xavi Vierge (E) Honda + 13,323 11. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 14,215 12. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,278 13. Scott Redding (GB) Ducati + 16,623 14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 17,307 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 25,423 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,513 17. Andrea Iannone (I) Ducati + 26,670 18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 39,640 - Yari Montella (I) Ducati - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Nicolo Bulega (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota