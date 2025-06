Misano, Grid Lauf 2: Nico Bulega der größte Verlierer

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Misano um 14 Uhr von wo losfahren wird.

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.



Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start in Misano ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.

Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Genau das trifft WM-Leader Nicolo Bulega, der in der ersten Kurve in Führung liegend von Axel Bassani (Bimota) abgeräumt wurde, der dafür zwei Long-lap-Strafen für das zweite Hauptrennen erhielt.



Größter Nutznießer an der Adria ist Jonathan Rea, für den es mit der Werks-Yamaha um neun Plätze bis auf Position 7 nach vorne geht. Endlich ein Hoffnungsschimmer für den Rekordchampion.

Dominique Aegerter (GRT Yamaha) erhielt nach seinem Sturz im ersten Hauptrennen am Samstag Startverbot für den Sonntag, der Schweizer zog sich eine lange Schnittwunde am Hals zu.

Ergebnisse Superpole-Race:

1. Razgatlioglu, BMW

2. Alex Lowes, Bimota

3. Locatelli, Yamaha

4. Petrucci, Ducati

5. Bautista, Ducati

6. Sam Lowes, Ducati

7. Rea, Yamaha

8. Gardner, Yamaha

9. Lecuona, Honda

10. Vierge, Honda

11. Gerloff, Kawasaki

12. Van der Mark, BMW

13. Redding, Ducati

14. Vickers, Ducati

15. Sofuoglu, Yamaha

16. Rinaldi, Yamaha

17. Iannone, Ducati

18. Zaidi, Honda

– Montella, Ducati

– Mackenzie, Honda

– Bulega, Ducati

– Bassani, Bimota

Ergebnisse Superpole:

1. Bulega, Ducati

2. Razgatlioglu, BMW

3. Bassani, Bimota

----------------------------------

4. Sam Lowes, Ducati

5. Alex Lowes, Bimota

6. Gardner, Yamaha

----------------------------------

7. Iannone, Ducati

8. Locatelli, Yamaha

9. Petrucci, Ducati

----------------------------------

10. Montella, Ducati

11. Bautista, Ducati

12. Lecuona, Honda

----------------------------------

13. Aegerter, Yamaha

14. Van der Mark, BMW

15. Gerloff, Kawasaki

----------------------------------

16. Rea, Yamaha

17. Vierge, Honda

18. Redding, Ducati

----------------------------------

19. Vickers, Ducati

20. Sofuoglu, Yamaha

21. Rinaldi, Yamaha

----------------------------------

22. Mackenzie, Honda

23. Zaidi, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:



Reihe 1: Razgatlioglu, Alex Lowes, Locatelli



Reihe 2: Petrucci, Bautista, Sam Lowes



Reihe 3: Rea, Gardner, Lecuona



Reihe 4: Bulega, Bassani, Iannone



Reihe 5: Montella, van der Mark, Gerloff



Reihe 6: Vierge, Redding, Vickers



Reihe 7: Sofuoglu, Rinaldi, Mackenzie



Reihe 8: Zaidi