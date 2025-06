Triumphator Toprak: Viel Bonus – Strafe wäre ihm egal

Mit drei Siegen in Misano konnte BMW-Star Toprak Razgatlioglu seinen Rückstand in der Superbike-WM 2025 gegenüber Nicolo Bulega (Ducati) auf neun Punkte reduzieren.

Vernichtender hätte BMW Ducati auf Heimatboden nicht schlagen können, am Sonntag hatte WM-Leader Nicolo Bulega allerdings auch großes Pech. Im Sprintrennen wurde das Ducati-Ass in der ersten Kurve in Führung liegend von seinem überambitionierten Landsmann Axel Bassani (Bimota) abgeräumt, was den Polesetter für das zweite Hauptrennen auf den zehnten Startplatz zurückwarf.

Bulega brauchte von dort aus fünf Runden, bis er sich auf Platz 2 vorgearbeitet hatte – da war Toprak bereits 4,7 sec enteilt. Im Ziel hatte der Türke 9,7 sec Vorsprung auf den Italiener und reduzierte mit seinem dritten Sieg in Misano an diesem Wochenende seinen Rückstand in der Gesamtwertung von 31 auf neun Punkte.

«Mein bester Sonntag», grinste Razgatlioglu, dem nach Portimao sein zweites Triple in diesem Jahr gelang. «Als ich wusste, dass Nico auf Startplatz 10 steht, beschloss ich, sofort maximal zu pushen. Mir gelang es, in einen starken Rhythmus zu kommen und ich fuhr bis zuletzt gute Zeiten, hatte aber eine Sicherheitsmarge. Wir haben als Team hervorragend zusammengearbeitet und konnten uns in einigen Bereichen verbessern. Möglicherweise gilt das aber nur für hier – in Donington werden wir sehen, wo wir stehen.»

Toprak konnte es sich nicht verkneifen, seinen Dreifachsieg mit einem langen Stoppie über die Ziellinie zu zelebrieren. Im Vorjahr wurde er dafür von den FIM-Stewards bestraft und musste 500 Euro berappen.

«Ich erinnerte mich an die Strafe, die kümmerte mich aber nicht», schmunzelte der zweifache Weltmeister mit dem Red-Bull-Helm. «Ich wollte einen Stoppie machen, weil ich mich gut dabei fühlte. Ich weiß nicht, ob ich eine Strafe bekomme. Das ist auch kein Problem, dann bezahle ich sie. Ich bekomme dieses Wochenende einen hohen Bonus. Ich hatte neun Sekunden Vorsprung, der Stoppie sollte kein Problem sein.»

Hat die Entscheidung, ab 2026 MotoGP zu fahren, Topraks Willen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, noch zusätzlich angestachelt? «Ich bin für die nächsten zwei Jahre unter Vertrag, das macht mich glücklich», betonte der 66-fache Superbike-Laufsieger. «Jetzt kann ich mich auf diese Meisterschaft fokussieren – mein Traum ist, als Superbike-Champion 2025 zu wechseln.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 9,685 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,438 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,752 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 19,273 6. Iker Lecuona (E) Honda + 19,402 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 19,811 8. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 33,370 9. Xavi Vierge (E) Honda + 34,554 10. Michael vd Mark (NL) BMW + 35,255 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 36,085 12. Axel Bassani (I) Bimota + 42,487 13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 47,281 14. Alex Lowes (GB) Bimota + 55,802 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1' 16. Scott Redding (GB) Ducati + > 1' 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1' - Andrea Iannone(I) Ducati - Jonathan Rea(GB) Yamaha - Remy Gardner(AUS) Yamaha - Yari Montella(I) Ducati - Tarran Mackenzie(GB) Honda

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Alex Lowes (GB) Bimota + 4,281 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,122 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 7,542 5. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,855 6. Sam Lowes (GB) Ducati + 9,703 7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 10,755 8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 11,861 9. Iker Lecuona (E) Honda + 13,177 10. Xavi Vierge (E) Honda + 13,323 11. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 14,215 12. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,278 13. Scott Redding (GB) Ducati + 16,623 14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 17,307 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 25,423 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,513 17. Andrea Iannone (I) Ducati + 26,670 18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 39,640 - Yari Montella (I) Ducati - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Nicolo Bulega (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha