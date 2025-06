Misano, Lauf 1: Toprak und Bulega 16 sec vor dem Rest

Toprak Razgatlioglu (BMW) siegte im ersten Superbike-Rennen in Misano. Nicolò Bulega (Ducati) musste sich am Ende um über eine Sekunde geschlagen geben. Platz 3 ging an Danilo Petrucci (Ducati).

In der Superpole am Samstagvormittag hatte sich Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega mit einer Fabelzeit von 1:31,618 min den ersten Startplatz vor Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) gesichert. Nach der Session erhielten Bulega und auch Andrea Iannone wegen Bummelns auf der Ideallinie eine Strafe und wurden drei Startplätze zurückversetzt. Die beiden Italiener hatten Landsmann Danilo Petrucci auf einer schnellen Runde behindert.

Somit startete Toprak Razgatlioglu von der Pole-Position. Axel Bassani (Bimota) und Sam Lowes (Ducati) komplettierten die erste Startreihe. Bulega ging von Position 4 ins Rennen, Alex Lowes (Bimota) und Remy Gardner (Yamaha) von 5 und 6.



Den Start gewann Toprak, Bassani und Bulega reihten sich dahinter ein. Locatelli stürmte auf Platz 4.



In Kurve 8 musste Toprak weit gehen. Bulega übernahm die Führung, Aegerter und Sofuoglu hatten einen Sturz in Kurve 8. In der zweiten Runde stürzte Bassani. Toprak war auf Platz 2 nach vorne gerückt, Alex Lowes (Bimota) war an der zweiten Stelle zu finden.



In Runde 3 schnappte sich Petrucci Andrea Locatelli und rückte auf Rang 4 vor. Alvaro Bautista war zu diesem Zeitpunkt Neunter. In Runde 13 stürzte Andrea Iannone – sein Heimrennen war damit zu Ende.



Bulega und Toprak konnten sich absetzen. Die beiden lieferten sich einen engen Kampf. In Runde 5 ging der Türke in Führung. Petrucci konnte sich auf Platz 3 verbessern.



In Runde 6 hatten Bulega und Toprak bereits über 5 Sekunden Vorsprung auf ihre Verfolger. Petrucci und Alex Lowes stritten sich um Position 3 – beide fuhren persönliche Bestzeiten.



Bautista war nach sieben Runden auf Rang 8 zu finden, Jonathan Rea auf Position 13. Yamaha-Pilot Remy Gardner hatte den Rückwärtsgang eingelegt – er war nur noch Neunter.



In Runde 9 hatte Toprak einen kleinen Vorsprung von einer halben Sekunde auf Bulega herausgefahren, Petrucci lag bereits 7,5 sec zurück. Der Italiener und Alex Lowes hatten ihrerseits über eine Sekunde Vorsprung auf ihre Verfolger. Diese Gruppe wurde von Locatelli angeführt.



In Runde 10 hatte Bulega den Rückstand auf zwei Zehntelsekunden reduziert. In Runde 11 stürzte Remy Gardner, er blieb unverletzt.



Zwölf Runden vor dem Ende hatte Toprak wieder einen Vorsprung von 0,6 sec auf Bulega herausgefahren. Petrucci lag bereits über neun Sekunden zurück. Bautista machte Druck auf Rookie Yari Montella. Eine Runde später ging der zweifache Superbike-Weltmeister am jungen Italiener vorbei. Kurze Zeit später holte sich Montella Platz 7 zurück.



Die beiden Spitzenreiter lieferten sich einen engen Kampf. Sieben Runden vor dem Ende lag der Abstand zwischen Toprak und Bulega wieder bei einer halben Sekunde.



Ein enges Duell um Platz 3 lieferten sich Petrucci und Alex Lowes. In Runde 16 ging der Engländer am Italiener vorbei, dieser konterte jedoch sofort.



An der Spitze ein unverändertes Bild: Toprak und Bulega zogen weiter davon. Beide hatten hinten den SCX-Reifen aufgezogen. Die beiden lagen 0,3 sec auseinander. Spannend auch der Kampf um Platz 5: Um diesen stritten sich Locatelli, Sam Lowes und Bautista. Montella war etwas zurückgefallen.



Drei Runden vor dem Ende betrug der Abstand an der Spitze immer noch 0,3 sec. Dahinter wurde aus dem Zwei- ein Dreikampf. Locatelli konnte auf Petrucci und Alex Lowes aufschließen.



Zu Beginn der letzten Runde betrug der Abstand zwischen Toprak und Bulega 0,5 sec. Am Ende gewann der Türke mit über einer Sekunde Vorsprung. Dritter wurde Danilo Petrucci mit über 16 Sekunden Rückstand.



Auf den Rängen 4 bis 10 folgten Alex Lowes, Andrea Locatelli, Alvaro Bautista, Sam Lowes, Yari Montella, Iker Lecuona und Scott Redding.



Enttäuschend lief das Rennen für Jonathan Rea (Yamaha). Der Nordire wurde Zwölfter.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,045 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,684 4. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,824 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,450 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 18,361 7. Sam Lowes (GB) Ducati + 21,096 8. Yari Montella (I) Ducati + 22,770 9. Iker Lecuona (E) Honda + 27,236 10. Scott Redding (GB) Ducati + 31,445 11. Xavi Vierge (E) Honda + 31,629 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 33,044 13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 38,033 14. Garrett Gerloff (USA) Kawasaki + 41,314 15. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 55,021 16. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min 17. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Michael vd Mark (NL) BMW - Andrea Iannone (I) Ducati - Axel Bassani (I) Bimota - Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha