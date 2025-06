So war das Blitz-Comeback von Xavi Vierge möglich

Mit einem gebrochenen Fuß schien Xavier Vierge eine längere Zeit pausieren zu müssen, doch nach nur vier Wochen fuhr der Honda-Werkspilot beim Superbike-Meeting in Misano wieder WM-Punkte ein.

Im zweiten Superbike-Lauf in Most wurde Xavi Vierge in den Unfall von Jonathan Rea (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) in der ersten Kurve verwickelt. Das Motorrad des gestürzten Spaniers traf Vierge, der sich dabei einen mehrfachen Bruch des Würfelbeins zuzog.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Can Öncü, Stefano Manzi, Jaume Masiá © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Marcel Schroetter und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Masia, Manzi, Öncü © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Masiá, Öncü, Debise © Gold & Goose Sieger Can Öncü Zurück Weiter

Brüche im Fuß heilen langsam und dem Honda-Piloten drohte eine lange Ausfallzeit, doch schon vier Wochen später war der 28-Jährige auf dem Misano World Circuit wieder dabei.



«Anfangs waren die Prognosen wirklich schlecht, denn es wurde gesagt, dass ich den Fuß nach vier Wochen wieder bewegen und erst nach acht Wochen belasten darf. Als ich den Ärzten sagte, dass ich in Misano fahren will, machten wir einen anderen Plan», erzählte der Katalane. «Es wurde entschieden, eine kompliziertere Operation durchzuführen, aber wenn die Ergebnisse gut wären, würde die Genesungszeit kürzer sein – und es wurde großartige Arbeit geleistet. Direkt nach der Operation sagten sie mir, dass ich den Fuß schon nach zwei statt vier Wochen anfangen kann zu belasten.»

Dennoch waren viel persönlicher Einsatz und Disziplin von Vierge erforderlich, um den Behandlungserfolg perfekt zu machen.



«Ich ging jeden Tag in eine Überdruckkammer, um mit dem Physiotherapeuten zu arbeiten und so schnell wie möglich zu genesen», erklärte der Honda-Pilot. «Die erste Woche war komplett frei, in der zweiten Woche war ich im Fitnessstudio, ohne meinen Fuß auf den Boden zu setzen. In der dritten Woche begann ich, meinen Fuß auf den Boden zu setzen, aber erst ein paar Tage bevor ich auf das Motorrad stieg. Das Wochenende wurde besser, denn am Anfang hatte ich nicht das Vertrauen, mit dem Fuß kräftig zu treten.»

Mit den Plätzen 11, 10 und 9 verlief das sechste Saisonmeeting für Vierge sogar sportlich überraschend gut. «Das war wohlverdient. Ich bin das Risiko eingegangen, aber angesichts dieser Ergebnisse habe ich die richtige Entscheidung getroffen», freute sich Vierge.