Yari Montella (Ducati): «Habe den Sonntag verschenkt»

Mit Platz 4 am Freitag sorgte Yari Montella beim Superbike-Meeting auf dem Misano World Circuit für eine Überraschung. Am restlichen Wochenende war die Performance des Ducati-Privatiers weniger überzeugend.

Von den Rookies in der Superbike-WM 2025 hat Yari Montella die besten Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. Nach 70 Rennen in der Supersport-Kategorie mit acht Siegen und 20 Podestplätzen kennt der 25-Jährige alle Rennstrecken und mit der Ducati V4R hat er das derzeit beste Motorrad im Feld zur Verfügung. Bei Saisonhalbzeit belegt der Italiener mit 46 WM-Punkten den 16. Rang der Gesamtwertung.

Manch einer hat jedoch mehr von Montella erwartet, gerade am vergangenen Wochenende bei seinem Heimrennen in Misano. Als Vierter am Freitag schien für den Barni-Teamkollegen von Haudegen Danilo Petrucci das bisher beste Wochenende in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft möglich zu sein. Platz 9 in der Superpole war solide, und als Achter im ersten Lauf egalisierte Montella seine bisher besten Platzierungen in der Superbike-WM – im Ziel fehlten nur sechs Sekunden auf den drittplatzierten Petrucci!

«Das erste Rennen hat Spaß gemacht – solange ich Grip hatte», erklärte der Ducati-Privatier. «Ich blieb in Sichtweite von Danilo, Lowes und Locatelli, die um das Podium kämpften. Das lieferte uns wertvolle Daten. In den letzten Runden war das Vorderrad jedoch aufgrund der Hitze am Limit.»

Die Erkenntnisse vom Samstag halfen Montella nach Stürzen im Superpole-Race auf Platz 11 liegend und im zweiten Lauf als 13. nicht weiter.

«Leider befand ich mich im Sprintrennen in einer großen Gruppe und habe in der ersten Schikane mehrere Positionen verloren. Ich kämpfte um den neunten Platz, bin aber in der letzten Kurve gestürzt und habe damit auch meinen Start in Rennen 2 beeinträchtigt», bedauerte Montella. «Ich musste vom dreizehnten Platz starten, holte gut auf und war nah an den Top-10, aber leider kam es zu einer Berührung mit einem anderen Fahrer. Es tut mir leid, dass ich einen Sonntag verschenkt habe, an dem ich viel mehr hätte erreichen können.»