Iker Lecuona (Honda) vor Rückkehr nach Suzuka

Vor drei Jahren schrieb sich Iker Lecuona mit dem Honda-Werksteam beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka in die Siegerliste ein. Für den kommenden Event ist die Rückkehr des Superbike-Piloten wahrscheinlich.

Das 8h Suzuka ist für japanische Hersteller das wichtigste Rennen des Jahres. Honda betreibt eigens dafür ein namhaftes besetztes Werksteam mit Beteiligung von Piloten aus MotoGP oder Superbike-WM. 2024 war Johann Zarco aus der Königsklasse am Honda-Sieg beteiligt, davor Xavi Vierge (2023) und Iker Lecuona (2022) aus der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

Für die diesjährige 46. Ausgabe deutet sich an, dass das Honda-Werksteam neben Takumi Takahashi mit zwei WM-Piloten besetzt sein wird, denn Yamaha bringt anlässlich seines 70. Firmenjubiläums ein Werksteam mit Jack Miller aus der MotoGP und Andrea Locatelli aus der Superbike-WM an den Start.

Seitens Honda sind bisher lediglich Zarco und der Japaner Takumi Takahashi bestätigt, der dritte Pilot ließ die Honda Racing Corporation offen. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass Superbike-Ass Iker Lecuona das Trio vervollständigen wird.

«Nächste Woche werde ich am offiziellen Test für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka teilnehmen», verriet der Spanier am vergangenen Wochenende in Misano. «Ich freue mich sehr darauf und danke Honda für diese Gelegenheit.»

Der Suzuka-Test findet am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche statt, das Acht-Stunden-Rennen vom 1. bis 3. August.