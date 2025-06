25 Jahre nach Anthony Gobert: Bimota-Podest in Misano

In den ersten Jahren der Superbike-WM gehörten Bimota-Piloten zu den Protagonisten um vordere Positionen. Es dauerte 25 Jahre, bis der italienische Kleinserienhersteller mit Alex Lowes auf das Podest zurückkehrte.

Die Rückkehr von Bimota war die spannendste Neuerung in der Superbike-WM 2025, denn der erste Sieg in der seriennahen Weltmeisterschaft überhaupt wurde von Davide Tardozzi in Donington Park 1988 auf einer Bimota YB4 gewonnen. In den ersten beiden Saisons wurden stattliche 10 Siege und 21 Podestplätze mit diesem Modell eingefahren.

Doch danach wurde es ruhig um die Edelschmiede aus Rimini, die in Eigenbau-Chassis den Motor namhafter Hersteller verbauten – von BMW über Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha. Es folgte eine lange Abwesenheit. 2014 war man mit dem belgischen Alstare-Team und der BB3 dabei, doch wegen fehlender Homologation wurde man aus den Ergebnislisten gestrichen. Davor war es Anthony Gobert, der 2000 fünf Events mit der SB8 bestritten hatte – und am 23. April spektakulär den ersten Lauf auf Phillip Island gewann.

Seit Kawasaki am Unternehmen beteiligt ist, gibt es nur noch Modelle mit Motoren aus dem japanischen Köbe. Mit der neuen KB998 kehrte Bimota in diesem Jahr in die Superbike-WM zurück. Hinter vorgehaltener Hand wurden im ersten Jahr Podestplätze für möglich gehalten und – bei besonderen Umständen – auch Siege.

Beim Meeting in Misano vor einer Woche sorgte Alex Lowes im Superpole-Race für das erste Top-3-Ergebnis von Bimota seit 25 Jahren. Genau genommen handelt es sich zwar um keine Podestplatzierung, denn im Sprintrennen wird keine Podiumszeremonie abgehalten, doch in der offiziellen Statistik zählt es als ein solches.