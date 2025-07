Abschied von Scott Redding – Ende seiner WM-Karriere

Die Fans der Britischen Meisterschaft jubeln, die Superbike-WM verliert einen seiner bekanntesten Namen. Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, verlässt Scott Redding das Team MGM Bonovo und geht zu Hager PBM Ducati.

Spätestens seit dem SBK-Event in Brüx (Most) Mitte Mai hing der Haussegen zwischen dem Team MGM Bonovo Ducati und Scott Redding gewaltig schief. Teamchef Michael Galinski hatte seiner Truppe Samstagnacht, mitten im Rennwochenende, mitgeteilt, dass Schluss ist. Während sich seine Teammitglieder eifrig nach neuen Jobs umhörten, fand der Ex-Rennfahrer doch eine Lösung, die Saison zu Ende zu fahren. Für viele Fans eine Erleichterung, schließlich ist MGM das einzige deutsche Team in der höchsten Klasse der seriennahen Weltmeisterschaft. Kaum hatte sich diese freudige Nachricht verbreitet, teilte «Galle» auf seiner Facebook-Seite mit, dass er sich nach dieser Saison aus dem Rennsport zurückziehen wird.

Nach drei schwierigen Jahren mit BMW wollte Scott Redding unbedingt zu Ducati zurück, mit dem Hersteller aus Borgo Panigale wurde er 2020 Vizeweltmeister und im Jahr darauf WM-Dritter. Er eroberte 12 Siege, 40 Podestplätze, 2 Pole-Positions und drehte 12 Mal die schnellste Rennrunde.



Der Engländer und seine Partner investierten einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag, damit das MGM-Team auf Ducati umsteigen konnte und weiterhin in der Superbike-WM dabei ist. Mit den Rängen 5, 4 und 4 begann die Saison in Australien verheißungsvoll, doch dann wirkte sich immer stärker aus, dass das Team mit Redding nur zwei Tage privat beim Testen war, obwohl zehn vereinbart waren. Dem Vernehmen nach wurden auch andere Dinge nicht wie vertraglich fixiert gehandhabt.

Nach seinen Heimrennen in Donington Park war für Redding klar: Er möchte einen anderen Karriereweg einschlagen, auch wenn das einen großen finanziellen Verlust für ihn bedeutet.



SPEEDWEEK.com hat es in mehreren Geschichten angerissen, jetzt ist es offiziell: Redding wechselt zum Team Hager PBM Ducati und tritt dort vorerst für den schwer am Becken verletzten Glenn Irwin an. Sollte dieser vor Saisonende zurückkehren, will die Mannschaft von einem auf zwei Fahrer aufstocken und neben Irwin auch weiterhin mit Redding fahren.

Für die Fans in der Britischen Superbike-Meisterschaft ist das eine Sensation, der Champion von 2019 erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Aus diesem Grund drängte der Promoter der BSB darauf, mit dieser Neuigkeit schnellstmöglich an die Öffentlichkeit zu gehen: Am kommenden Wochenende steht die nächste Veranstaltung in Brands Hatch an, die Tage bis dahin sollen bestmöglich genutzt werden, um mit Redding zu werben.

«Ich bin überglücklich, dass ich für den Rest der Saison in der BSB zurück bin», teilte Redding mit. «Der Empfang, den ich bei meinem Gasteinsatz in Knockhill bekommen habe, war unglaublich. Auch in Donington Park haben mich viele Leute gefragt, wie es in Knockhill war und was für einen guten Job ich unter diesen Bedingungen geleistet habe – das war erstaunlich. Es war super interessant in Knockhill. Ich weiß, dass die Hager-PBM-Ducati ein gutes Motorrad ist, und ich weiß, dass das Team sehr gut ist. Und ich wusste, dass ich für den Rest des Jahres zurückwill, nachdem ich in Knockhill eine Runde mit dem Motorrad gedreht hatte. Es war ein großartiges Gefühl, wieder im BSB-Fahrerlager mit einem Team zu sein, das ich kenne und das über die Jahre hinweg respektiert und bekannt ist. In Knockhill habe ich mich gut gefühlt, also freue ich mich auf Brands Hatch. Es ist keine der einfacheren Strecken, und es wird immer eine Herausforderung sein ohne Elektronik wieder einzusteigen. Aber ich wusste, dass es das ist, wofür ich unterschrieben habe. Und ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen.»

Teammiteigentümer Jordan Bird kommentierte: «Es ist großartig, dass Scott für den Rest der Saison zugesagt hat. Sein Einsatz in Knockhill hat uns alles abverlangt, aber Scott hat wie immer seine Klasse gezeigt. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie er sich in der zweiten Saisonhälfte weiterentwickeln kann. Wie immer müssen wir unseren unglaublichen Sponsoren und unterstützenden Fans danken. Dies ist ein sehr aufregendes Kapitel für PBM und wir freuen uns darauf, an diesem Wochenende in Brands Hatch eine gute Show zu bieten.»



Das Team MGM Bonovo Ducati wird in der Superbike-WM ab dem kommenden Wochenende in Ungarn mit dem Briten Tarran Mackenzie antreten.