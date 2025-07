Jonathan Rea: «Es wäre verrückt, daran zu denken»

Donington Park war für Jonathan Rea das beste Wochenende in der laufenden Superbike-WM. Doch inzwischen steht für den Rekordchampion fest: Die Yamaha ist für 2026 nicht das Wunschmotorrad.

Mit dem sechsfachen Weltmeister Jonathan Rea angelte sich Yamaha nach dem Abgang von Toprak Razgatlioglu zu BMW für 2024 und 2025 den dem Papierformat nach bestmöglichen Nachfolger. Doch der Nordire kommt mit der R1 nicht zurecht und Yamaha will kein Spitzengehalt für Platzierungen ab Position 5 aufwärts bezahlen.

Johnny hatte gegenüber SPEEDWEEK.com im Juni gesagt, dass die Rennen in Misano und Donington Park ausschlaggebend sein werden, ob er sich eine Zukunft mit Yamaha vorstellen kann.



In Italien hat der erfolgreichste Superbike-Rennfahrer Platz 7 im Sprint als bestes Ergebnis vorzuweisen, beim Heimrennen in England wurde er im ersten Hauptrennen Fünfter und im Sprint Sechster. Im Kontext der laufenden Saison sind das starke Resultate, gemessen an seinem Anspruch ist das aber nichts, was Euphorie auslöst.

Was die Zukunft betrifft, äußern sich Rea und Yamaha sehr zurückhaltend, denn beide wissen, dass sie einander eventuell noch brauchen. Yamaha wartet ab, welche Möglichkeiten sich im MotoGP-Paddock auftun, und Rea eruiert seine Chancen bei anderen Herstellern.



Im Ducati-Werksteam ist er abgeblitzt, dort wird ein talentierter und schneller junger Fahrer als Teamkollege von Nicolo Bulega gesucht. Die Werksteams von Bimota und Kawasaki sind besetzt, bleiben noch Honda und BMW. Honda hat mit Moto2-Pilot Jake Dixon (29) den ersten Fahrer für 2026 verpflichtet; der Rennsportchef von BMW wartet auf einen Vorstandsbeschluss, ob es über 2026 hinaus werksseitig in der Superbike-WM weitergeht.

Findet er nichts Reizvolles, kann sich Rea auch den Rücktritt vorstellen. «Ich bin für alles gerüstet», sagt er. Klar ist aber auch: Nach sechs WM-Titeln, 119 Siegen und 264 Podestplätzen wünscht sich der 38-Jährige einen anderen Abschluss seiner einmaligen Karriere und hat auch noch genügend Feuer und Motivation, um weiterzufahren.

Rea machte in Donington Fortschritte mit dem Motorrad aus, «Rennen 1 war mein bestes dieses Jahr», hielt er fest. «Fünfter und Sechster – im zweiten Hauptrennen konnte ich wegen eines technischen Problems nichts machen. Bis dahin fühlte ich mich gut und hatte Vertrauen, ich konnte das Fahren genießen. Ich konnte kämpfen, als mich Bulega, Petrucci und Locatelli überholt haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich dorthin gehöre.»

Rea war nahe dran an Yamahas Nummer 1, Andrea Locatelli, doch auch der Italiener kam nicht über die Ränge 4, 5 und 4 hinaus – obwohl schnellere Konkurrenten vor ihm stürzten. Was den Speed betrifft, lagen Podestplätze für den japanischen Hersteller in Donington außer Reichweite.



«Das ist unser Platz, es wäre verrückt zu denken, dass wir bei den nächsten Rennen um Siege kämpfen», betonte der Nordire gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir sind weit weg und wissen, dass wir uns verbessern müssen. Das Team und Yamaha arbeiten daran, wir alle. Sie verstehen, was los ist. Nach einem vierten oder fünften Platz versprühen wir keinen Champagner in der Box, aber das ist gut für uns, weil wir wissen, dass wir unser Potenzial maximal ausgeschöpft haben.»

«Manchmal passt es zusammen und du kommst auf ein anderes Level», meinte Johnny zur Wichtigkeit der Kombination aus Motorrad und Fahrer.



Kann sich der Routinier, der bislang 456 Rennen in der Superbike-WM für Honda, Kawasaki und Yamaha bestritt, vorstellen, auf ein anderes Motorrad zu steigen und diese magische Kombination wieder zu finden? Die Antwort kam innerhalb eines Wimpernschlags: «Ja!»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Donington Park, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 2,946 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 3,135 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,724 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 12,401 6. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,419 7. Andrea Iannone (I) Ducati + 14,422 8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 18,791 9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 20,993 10. Iker Lecuona (E) Honda + 21,207 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,762 12. Scott Redding (GB) Ducati + 23,789 13. Yari Montella (I) Ducati + 26,033 14. Xavi Vierge (E) Honda + 26,200 15. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 27,938 16. Axel Bassani (I) Bimota + 28,437 17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,495 18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 39,498 - Michael Rinaldi (I) Yamaha - Tito Rabat (E) Honda - Ivo Lopes (P) Honda - Michael vd Mark (NL) BMW - Thomas Bridewell (GB) Honda - Sam Lowes (GB) Ducati Ergebnis Superbike-WM 2025, Donington Park, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 2,804 sec 3. Sam Lowes (GB) Ducati + 3,874 4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,420 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,943 6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 7,387 7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,699 8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 9,141 9. Andrea Iannone (I) Ducati + 9,546 10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 10,041 11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,656 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,375 13. Xavi Vierge (E) Honda + 13,990 14. Axel Bassani (I) Bimota + 15,038 15. Yari Montella (I) Ducati + 17,029 16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 18,348 17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 19,148 18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 22,487 19. Tito Rabat (E) Honda + 26,167 20. Ivo Lopes (P) Honda + 30,614 - Scott Redding (GB) Ducati - Iker Lecuona (E) Honda - Michael vd Mark (NL) BMW Ergebnis Superbike-WM 2025, Donington Park, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 6,535 sec 3. Danilo Petrucci (I) Ducati + 11,775 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,446 5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 16,160 6. Scott Redding (GB) Ducati + 16,733 7. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,089 8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,205 9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,911 10. Andrea Iannone (I) Ducati + 21,942 11. Xavi Vierge (E) Honda + 22,508 12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,166 13. Michael vd Mark (NL) BMW + 34,146 14. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 37,916 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 41,203 16. Axel Bassani (I) Bimota + > 1 min - Ivo Lopes (P) Honda - Iker Lecuona (E) Honda - Iker Lecuona (E) Honda - Thomas Bridewell (GB) Honda - Tito Rabat (E) Honda - Alex Lowes (GB) Bimota - Alvaro Bautista (E) Ducati - Sam Lowes (GB) Ducati Superbike-WM 2025: Stand nach 21 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 345 2. Nicolo Bulega (I) Ducati 341 3. Danilo Petrucci (I) Ducati 209 4. Alvaro Bautista (E) Ducati 194 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 188 6. Sam Lowes (GB) Ducati 131 7. Xavi Vierge (E) Honda 90 8. Iker Lecuona (E) Honda 90 9. Alex Lowes (GB) Bimota 85 10. Andrea Iannone (I) Ducati 84 11. Scott Redding (GB) Ducati 76 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 76 13. Axel Bassani (I) Bimota 67 14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 66 15. Michael vd Mark (NL) BMW 65 16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 60 17. Yari Montella (I) Ducati 49 18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 32 19. Ryan Vickers (GB) Ducati 24 20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 13 21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 9 22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 4 23. Tito Rabat (E) Yamaha 3 24. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2