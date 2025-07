Balaton: Neuer Asphalt ging kaputt – hält er jetzt?

Der Balaton Park Circuit liegt direkt am Plattensee in Ungarn

Am kommenden Wochenende findet auf dem neuen Balaton Park Circuit erstmals eine Veranstaltung zur Superbike-WM statt, Ende August ist die MotoGP an der Reihe. Anfang Juli wurde der beschädigte neue Asphalt repariert.

Am Plattensee in Ungarn wurde kräftig investiert, um eine Rennstrecke von internationalem Format zu bauen; mit einem Jahr Verzögerung gastieren dort 2025 erstmals die Superbike- (25. bis 27. Juli) und MotoGP-WM (22. bis 24. August).

Am 25. Juni nutzten 13 Superbike-Piloten einen Track-Day, um den Balaton Park Circuit kennenzulernen. Unter ihnen die Werksfahrer von BMW (Razgatlioglu, van der Mark), Ducati (Bulega, Bautista), Honda (Lecuona, Vierge) und Bimota (Alex Lowes, Bassani), die allesamt mit Serienmaschinen ausrückten. Nicht dabei: Yamaha und Kawasaki.

Am 26. Juni waren dann sämtliche MotoGP-Hersteller mit einem Testfahrer auf der neuen Piste unterwegs. «Der Plan war, dass wir Michelin einen Eindruck verschaffen und für den Hersteller Daten sammeln», berichtete Honda-Mann Stefan Bradl damals gegenüber SPEEDWEEK.com. Neben dem Bayer waren dabei: Matteo Baiocco für Aprilia, Pol Espargaro für KTM, Augusto Fernandez für Yamaha und Michele Pirro für Ducati.

Nach den Tests waren im MotoGP-Paddock zahlreiche Klagen zu hören. Es war von unzumutbaren Asphaltbedingungen die Rede, einige verlangten sogar die Absage des Ungarn-Grand-Prix. Die Superbike-Piloten gingen mit der Situation deutlich versöhnlicher um.

Den Tests vorausgegangen war ein Besuch des FIM-Sicherheitsbeauftragten Tome Alfonso am 29. Mai, Loris Capirossi war als Begleiter dabei und drehte mit dem Motorrad einige Runden.

«Während der Inspektion stellten wir fest, dass an einigen Stellen der Strecke, in den Kurven 5, 12, 13 und 15, Abrieb im Asphalt und eine Verschlechterung der Ideallinie auftraten», teilte Alfonso SPEEDWEEK.com mit. «Dies waren die neuen Abschnitte, die von der FIM gefordert wurden, um die Homologation der Strecke zu erhalten. Wir haben mit den Rennstreckenverantwortlichen gesprochen, und sie haben uns zugestimmt, dass dies etwas ist, das repariert werden muss. Aufgrund der Aktivitäten auf der Strecke war es nicht möglich, diese Arbeiten zwischen dem 29. Mai und dem Test der MotoGP-Fahrer am 26. Juni durchzuführen. Wir waren uns einig, dass die Asphaltarbeiten direkt nach dem Test durchgeführt werden müssen. Am Dienstag, 1. Juli, begannen sie mit den Arbeiten, entfernten den beschädigten Asphalt und brachten den neuen auf. Die Arbeiten wurden am 8. Juli abgeschlossen. Jetzt härtet und trocknet der Asphalt.»

Die Verantwortlichen der FIM und der Rennstrecke gehen davon aus, dass das Superbike-WM-Debüt am kommenden Wochenende ebenso problemlos über die Bühne gehen wird wie vier Wochen später das MotoGP-Event.