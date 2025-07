Tito Rabat: Deal bis Saisonende mit Petronas Honda

In Donington Park fuhr Tito Rabat erstmals mit dem Honda-Team Petronas MIE, aber die weitere Zusammenarbeit war offen. Nun steht fest: Der Spanier bleibt bis zum Saisonende. Für Ungarn ist er zuversichtlich.

Die ersten fünf Meetings der Superbike-WM 2025 bestritt Tito Rabat mit Motoxracing Yamaha, dann gaben Team und Fahrer die Trennung bekannt. Der Routinier verpasste aber nur das Rennwochenende in Misano, in Donington Park pilotierte der 36-Jährige bei Petronas Honda bereits das Motorrad von Tarran Mackenzie.

Erst nach dem Rennwochenende in England vereinbarte der Katalane mit Teamchefin Midori Moriwaki die weitere Zusammenarbeit. «Zunächst einmal bin ich sehr froh, bestätigen zu können, dass ich für den Rest der Saison 2025 beim Petronas MIE Racing Honda Team bleiben werde», bestätigte Rabat den Deal. «Donington gab mir eine erste Gelegenheit, mit dem Team und dem Motorrad zu arbeiten. Ich denke, dass wir von hier an einen guten Job machen können, und bin zuversichtlich, dass wir bereits an diesem Wochenende in Ungarn eine Verbesserung sehen werden.»

Rabat hatte am Track-Day Ende Juni auf dem Balaton Park Circuit erstmals Kontakt mit dem Team. Obwohl nur ein Serienmotorrad zum Einsatz kam, hofft der Moto2-Weltmeister von 2014 auf ein erfolgreicheres Wochenende als in Donington. «Ich glaube, dass Balaton eine Strecke sein könnte, die besser zum Honda-Stil passt», meinte Rabat. «Ich hatte die Gelegenheit, dort mit dem Standard-Motorrad zu fahren, und ich denke, dass sie gut für uns sein kann, da sie viel hartes Bremsen und Anhalten beinhaltet. Hoffentlich haben sie ein paar der Schikanen neu asphaltiert, sonst könnte das an diesem Wochenende ein Problem werden.»

Beim achten Saisonmeeting kehrt auch Zaqhwan Zaidi ins Team zurück, der in Donington wegen einer Verpflichtung in der asiatischen Meisterschaft gefehlt hatte.