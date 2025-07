Fix: SBK-Rückkehr von Taz Mackenzie mit MGM Ducati

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen vom unterjährigen Wechsel von Scott Redding in die britische Superbike-Serie. MGM Ducati hat mit Tarran Mackenzie den erwarteten Nachfolger bestätigt.

So viele unterjährige Wechsel wie in der Superbike-WM 2025 gab es lange nicht. Zuerst trennten sich Tito Rabat und Motoxracing Yamaha, woraufhin der Spanier anschließend bei Petronas Honda andockte. Dort hatte Tarran Mackenzie die Nase voll und vereinbarte nach Misano mit Teamchefin Midori Moriwaki die Vertragsauflösung. Jüngste Personalie ist der Wechsel von Scott Redding in die britische Superbike-Serie (BSB) zu Hager PBM Ducati. Den vakanten Platz bei MGM Ducati übernimmt ab sofort Reddings Landsmann Mackenzie.

Der 29-Jährige aus Stirling verfügt über Superbike-Erfahrung mit Honda in der Weltmeisterschaft und mit Yamaha in der BSB. Beim bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit werden somit Rennstrecke, Team und Motorrad neu für den Engländer sein.

«Ich freue mich riesig, wieder am Start zu sein, besonders mit einem Team wie MGM Bonovo», jubelte Mackenzie nach einigen arbeitslosen Wochen zu Hause. «Es ist ein eingespieltes Team und dazu noch ein richtig tolles Motorrad! Dieses Wochenende wird alles neu für mich sein, auch die Strecke, aber ich freue mich riesig, nach Misano wieder zu fahren. Es wird sicher nicht einfach, aber zum Glück habe ich ein gutes Team mit einigen erfahrenen Leuten um mich, die mir den Übergang sicherlich deutlich erleichtern können.»

Welche Erwartungen hat Mackenzie? «Ich habe keine Erwartungen an dieses Wochenende, außer einfach wieder zu lernen und Spaß zu haben. Ich kann es kaum erwarten.»