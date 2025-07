Remy Gardner bis 2027 in Superbike-WM mit Yamaha

Nach Andrea Locatelli im Superbike-Werksteam von Yamaha wurde mit Remy Gardner nun auch der erste Platz bei Giansanti Racing besetzt. Der Australier erhielt einen Zweijahresvertrag.

Seit 2023 bestreitet Remy Gardner die Superbike-WM mit Yamaha, immer mit dem Junior-Team Giansanti Racing (GRT). Seit dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu zu BMW ist der 27-Jährige zweitbester Yamaha-Pilot, auch wenn er vergangene Saison lediglich WM-Zehnter und aktuell Rang 11 belegt. Es war ein logischer und erwarteter Schritt, dass Yamaha Motor Europe mit dem Australier verlängern wird. Wie sein Markenkollege Andrea Locatelli im Pata Maxus Werksteam erhielt Gardner einen Vertrag für zwei Jahre bis Ende 2027.

«Ich freue mich, mit Yamaha in der Superbike-Weltmeisterschaft weiterzumachen. Unsere gemeinsame Reise war bisher gut, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir gerade erst an der Oberfläche dessen kratzen, was wir erreichen können», sagte Gardner, der im zweiten Lauf in Assen auf Platz 3 brauste. «Wir haben gezeigt, dass – wenn alles passt – wir schnell sein und um das Podium kämpfen können. Mein Ziel ist es, dies für den Rest der Saison 2025 konstanter zu schaffen und 2026 einen weiteren Schritt zu machen.»

Gardner steht bei Yamaha Motor Europe unter Vertrag und wird 2026 weiterhin für GRT fahren. Für 2027 könnte der Moto2-Weltmeister von 2021 demnach auch in einem anderen Team untergebracht werden.

«Remy ist in den letzten Jahren zu einem wertvollen Mitglied unseres Aufgebots geworden, nicht nur aufgrund seines Speeds und seines Potenzials, sondern auch aufgrund seiner Fähigkeit, detailliertes Feedback zu geben, das sich für unsere Ingenieure bei der Weiterentwicklung der Superbike-R1 als nützlich erweist», erklärte Rennchef Niccolo Canepa. «Wir haben bereits gesehen, dass er das Zeug dazu hat, um das Podium zu kämpfen. Das Ziel ist, dass er das gegen Ende dieser Saison regelmäßiger erreicht und im kommenden Jahr darauf aufbaut.»