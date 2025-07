Erste Bilder: So sieht der Balaton Park Circuit aus

Nach 35 Jahren kehrt die Superbike-WM nach Ungarn zurück. Der erst 2023 eröffnete Balaton Park Circuit hat sich zur Premiere noch einmal herausgeputzt und präsentiert sich vorbildlich vorbereitet.

Eigentlich sollte die Rückkehr der Superbike-WM nach Ungarn bereits 2024 erfolgen, doch der Event auf dem Balaton Park Circuit stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Denn zur Erlangung der erforderlichen FIM-Homologation waren umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich: In mehreren Kurven waren die Auslaufzonen zu gering und einige Mauern standen zu nah. Am Ende wurde die Veranstaltung auf dieses Jahr verschoben.

Wie sich heute zeigt, wurde die Zeit vom Streckenbetreiber gut genutzt. Alle Gebäude wie Boxen, Medical- und Media-Center sowie weitere Infrastruktur befinden sich in einem vorbildlichen Zustand.



Und als nach Tests Ende Juni Kritik am Asphalt laut wurde, wurde die Strecke kurzerhand in Teilen neu asphaltiert – eine solche Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht selbstverständlich, auch wenn der Erfolg der Maßnahme noch nicht abschließend bewertet werden kann. Insgesamt lässt der Zustand der 4075 Meter langen Piste mit seinen sieben Rechts- und zehn Linkskurven nicht erwarten, dass es an dieser Stelle ein massives Problem geben wird.

Einzig die Zufahrt zur Rennstrecke könnte dem Ansturm bei internationalen Events nicht gewachsen sein, aber das ist fast überall so.