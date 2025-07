Balaton, FP1: Toprak (BMW) vor fünf Ducati-Piloten

Bei sommerlichen Temperaturen sorgte am Freitagvormittag im FP1 der Superbike-WM auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn BMW-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu für die überragende Bestzeit.

Nach 35 Jahren kehrt die Superbike-WM nach Ungarn zurück, neuer Schauplatz ist der Balaton Park Circuit, nur wenige Kilometer vom Touristenziel Plattensee entfernt.



13 der 23 SBK-Piloten haben die neue Piste am 26. Juni im Rahmen eines Track-Days mit Serienmotorrädern erkundet, die schnellste Runde drehte Weltmeister Toprak Razgatlioglu in 1:42,605 min.

Wie wenig aussagekräftig diese Zeit ist, zeigte sich im ersten freien Training über 45 Minuten am Freitagvormittag. In der ersten (!) fliegenden Runde fuhr Toprak mit der Rennmaschine 1:42,647 min, nach zehn Minuten führte der Türke die Zeitenliste mit 1:40,747 min an.



Bis zur Halbzeit konnte bei 27 Grad Celsius Luft- und 40 Grad Asphalttemperatur keiner diese Zeit von Razgatlioglu knacken, erst in den letzten 15 Minuten steigerten sich zahlreiche Fahrer.

Zuerst fuhr Toprak 1:40,433 min und blieb mit 1:39,745 min als Erster unter 1:40. Zehn Minuten vor Schluss lag der WM-Leader eine Dreiviertelsekunde vor fünf Ducati-Piloten!



Toprak verbesserte sich noch minimal auf 1:39,743 min, dem Türken folgen mit Sam Lowes, Andrea Iannone, Alvaro Bautista, Nicolo Bulega und Danilo Petrucci fünf Ducati-Asse.

Während Bimota, BMW, Ducati und Honda bei dem Track-Day im Juni dabei waren und zumindest Basisdaten sammeln konnten, ist die Strecke für Kawasaki und Yamaha Neuland. Das schlägt sich im Ergebnis von FP1 nieder: Garrett Gerloff schafft es auf der einzigen Kawasaki im Feld auf Platz 9. Remy Gardner brachte die beste Yamaha auf Position 11. Die Markenkollegen Andrea Locatelli, Domi Aegerter und Rekordchampion Jonathan Rea wurden 12., 15. und 17.