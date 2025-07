Balaton Park: Wo man das SBK-Premieren-Rennen sieht 26.07.2025 - 10:10 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Der Balaton Park trägt sich mit dem ersten Lauf in die SBK-Statisitik ein

Mit dem ersten Lauf um 14 Uhr schreibt sich der Balaton Park Circuit in die Statistiken der Superbike-WM ein. Die erste wichtige Entscheidung fällt aber in der Superpole am Vormittag. Wo man bewegte Bilder sieht.