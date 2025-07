SBK-WM in Ungarn: Der Sonntag im TV und als Stream

Weil für Sonntag ein Wetterumschung erwartet wird, wurde der Zeitplan für den letzten Renntag der Superbike-WM 2025 auf dem Balaton Circuit modifiziert. Was das für die Übertragung via TV und Stream bedeutet.

Weil am Sonntag eine Regenfront über Ungarn hinwegziehen wird, wurden die Warm-ups aller Klassen um fünf Minuten verlängert. Denn Renntag beginnt vor Ort somit bereits um 8:45 Uhr, was auf die Übertragungen jedoch keinen Einfluss hat.

Die Rechte für die Superbike-WM 2025 im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind einfach und überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Seit der lineare Sendebetrieb in Deutschland eingestellt wurde, blieb Superbike-Fans aus Deutschland aber nur die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Livestream berücksichtigt. Von der Superbike-Premiere auf dem Balaton Park Circuit werden am Sonntag alle Sessions ab 10:40 Uhr im durchgängigen Stream gezeigt.

Das Signal von ServusTV kann von deutschen und schweizerischen Providern grundsätzlich übernommen werden. Durch spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung kann nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM empfangbar ist. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung auf bei ServusTV Österreich um 13:10 Uhr.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für gesamt Europa erworben hat. Eine Live-Übertragung aus Ungarn ist jedoch nicht vorgesehen. Am Sonntag sind lediglich Wiederholungen geplant.

Auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählenden Sportarten enthalten sind.

Die dritte Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2025 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2026. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 24,99 Euro.