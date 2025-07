Alex Lowes (34): Warum Bimota in Ungarn strauchelte

Die Premiere der Superbike-WM auf dem Balaton Park Circuit brachte Bimota ordentlich, aber unauffällig hinter sich. Werkspilot Alex Lowes erklärt, warum die ungarische Piste für die KB998 problematisch war.

Auf dem Papier reiht sich das Meeting auf der neuen Superbike-Piste in Ungarn in die Serie solider Bimota-Wochenenden ein. In den Hauptrennen sorgte Alex Lowes mit sechsten Plätzen für die besten Ergebnisse, im Superpole-Race sein Teamkollege Axel Bassani, ebenfalls als Sechster. Zur Erinnerung: Die KB998 ist eine Neuentwicklung und im ersten Jahr wurden bisher lediglich drei Top-5-Finishs erzielt.

Weil der Balaton Park Circuit aber neu im Kalender ist, hatte Bimota keinen Erfahrungsnachteil gegenüber den anderen Werken und es bestand die Hoffnung, dass man im Vergleich zur Konkurrenz besser dastehen würde. «Balaton war eine schwierige Strecke für uns. Die langsamen Schikanen, das harte Abbremsen und Herausbeschleunigen sind die nicht Stärken der Bimota», erklärte der Engländer SPEEDWEEK.com. «Uns liegen schnelle und flüssig zu fahrende Kurse, und das war hier nicht der Fall. Unsere Pace war grundsätzlich nicht schlecht. Wenn ich zum Beispiel hinter Locatelli gewesen wäre, hätte ich ihm wohl folgen können. Es kommt halt auch darauf an, wo man im Rennen positioniert ist.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Balaton © Gold & Goose Pitlane © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Danilo Petrucci Zurück Weiter

Besonders konkurrenzfähig war Lowes in Misano als Vierter und Zweiter (Lauf 1 und Sprint) in Misano. Auch bei seinem Heimrennen war er bis zu seinem verletzungsbedingten Aus gut unterwegs. «Auf anderen Pisten können wir unsere Stärken zur Geltung bringen. Zum Beispiel in Donington funktioniert die KB998 hervorragend. In Balaton lagen wir aber 10 sec hinter Ducati zurück und es ist offensichtlich, dass wir noch Arbeit vor uns haben», räumte der Bimota-Pilot ein.