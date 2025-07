Xavi Vierge: So passierte der Iannone-Massencrash

Nach dem Massenunfall im ersten Superbike-Lauf auf dem Balaton Circuit war Xavi Vierge im Honda-Werksteam auf sich allein gestellt. Den Crash sah der 28-Jährige genau. Im Sprint blieb ihm nach einem Rammstoß die Luft weg

Honda-Werkspilot Iker Lecuona sorgte für die Bestätigung seiner eigenen Aussage, dass der Balaton Park Circuit nicht sicher sei. Denn der Spanier wurde in den Startunfall im ersten Rennen verwickelt und war mit einer Unterarmfraktur für das restliche Wochenende außer Gefecht – dabei war er als Vierter am Freitag und Sechster der Superpole stark unterwegs!

Sein Teamkollege Xavi Vierge war Augenzeuge des von Andrea Iannone (Ducati) verursachten Massenunfalls und hatte einen perfekten Blick auf die Situation.



«Zunächst einmal möchte ich Iker meine besten Wünsche übermitteln. Es war schade, denn er hatte bis dahin ein unglaubliches Wochenende», bedauerte Vierge. «Schon in der ersten Kurve konnte ich sehen, dass viele Fahrer wie verrückt pushten. Dort gibt es zwei sehr enge Kurven, und als ich die Richtung wechselte, hatte ich Rea zu meiner Linken und Iannone zu meiner Rechten – ich war in der Mitte, wie in einem Sandwich – also musste ich etwas früher vom Gas gehen. In diesem Moment sah ich, wie Andrea etwas später zu bremsen versuchte und Petrucci berührte, dessen Motorrad wahrscheinlich Iker traf, aber das habe ich nicht genau gesehen. Ich hatte Glück, dass ich nicht in den Massensturz verwickelt wurde.»

Es lag fortan an Vierge, für Honda beim achten Saisonmeeting die Kohlen aus dem Feuer zu holen – und der Katalane erfüllte diese Aufgabe mit Platz 8 im ersten Lauf solide. «Beim Restart war das Gefühl mit dem Motorrad nicht besonders gut, vor allem beim Herunterschalten», schilderte der 28-Jährige. «Ich hatte große Probleme beim Bremsen, was normalerweise eine unserer Stärken ist. Trotzdem habe ich versucht, mich anzupassen und das bestmögliche Rennen zu fahren. Nach einem sehr schwierigen Freitag haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht, vor allem ausgehend vom Qualifying. Wir haben ein solides Rennen gefahren.»

Besonders engagiert war der 28-Jährige im Superpole-Race auf feuchter Piste, als er zeitweise um Platz 3 kämpfte. Am Ende wurde es ein starker fünfter Platz, für den Vierge viel Applaus von seinem Team bekam. «Wir wussten, dass wir eine echte Chance hatten, denn unter diesen Streckenbedingungen konnten wir unsere Schwächen besser ausgleichen», erzählte der Spanier. «Wir haben eine gute Reifenwahl getroffen und sind gut ins Rennen gestartet. Schade war der Kontakt mit Montella, der mich kurz nach dem Start in Kurve 11 ziemlich hart getroffen hat. Der Aufprall war so stark, dass mein Airbag ausgelöst wurde und ich fast eine halbe Runde lang kaum atmen konnte. Dadurch habe ich an Boden verloren und den Kontakt zur Spitzengruppe verloren.»

Mit einem siebten Platz im zweiten Hauptrennen endete das Wochenende in Ungarn für Honda und für Vierge versöhnlich. «Leider hatte ich Probleme mit dem Grip und der Traktion. Sobald ich versuchte, mit der Gruppe vor mir mitzuhalten, drehte der Reifen mehr durch und überhitzte. Wir hatten hier auch Probleme in den Bremszonen, was die Sache noch komplizierter machte. Ich musste mein Tempo akzeptieren und es einfach bis zum Ende durchhalten. Siebter war nicht das Ergebnis, das wir uns wünschten», stellte Vierge klar. «Wenn man aber berücksichtigt, wie es am Freitag begonnen hat, konnten wir einige Verbesserungen erzielen. Insgesamt denke ich, dass es ein solides Wochenende war.»