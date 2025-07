Alex Lowes (Bimota) weiß: «Eine Chance verpasst»

Bei der Superbike-Rückkehr nach Ungarn auf dem Balaton Park Circuit war von Bimota nicht viel zu sehen. Im Superpole-Race fuhr Alex Lowes auf nasser Piste sogar sein schlechtestes Finish ein – es hätte ein Podest werden

Bimota tat sich auf dem Balaton Park Circuit schwer und war weniger konkurrenzfähig, als man es im Vorfeld erwartet hatte. Alex Lowes und sein Teamkollege Axel Bassani konnten das gute Handling der KB998 auf der neuen Superbike-Piste zu ihrem Vorteil nutzen – in keiner Session war ein Bimota-Pilot in den Top-5 zu finden.

«Wir hatten in den beiden freien Trainings viel zu tun», erklärte Lowes. «Es mag albern klingen, aber Dinge wie die richtige Übersetzung und die Anpassung der Elektronik an den gewählten Gang bedeuteten, dass wir am Freitag viel zu tun hatten. Wir waren öfter in der Box, als mir normalerweise lieb ist, und konnten nicht so viele Runden fahren, wie ich es mir gewünscht hätte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Balaton © Gold & Goose Pitlane © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Danilo Petrucci Zurück Weiter

Der Engländer sorgte bei der Superbike-Rückkehr nach Ungarn mit sechsten Plätzen in den Hauptrennen für die besten Bimota-Ergebnisse, obwohl Lowes in der Superpole nur Startplatz 12 erreicht hatte. «Wir haben für das Qualifying etwas ziemlich Großes an der Front ausprobiert, und dabei habe ich das Gefühl für die Front verloren. Deshalb sind wir für das Rennen zu einer Art modifizierter Einstellung zurückgekehrt», erklärte Lowes. «Meine Pace im ersten Rennen war ziemlich gut, abgesehen von den letzten Runde, wo ich auch körperlich zu kämpfen hatte – diese Strecke ist ohnehin ziemlich kräftezehrend. Im zweiten Rennen war ich nach der ersten Runde 14. Als Sechster ins Ziel zu kommen, war ein gutes Rennen. Ich bin das Motorrad mit ganz anderen Einstellungen als gestern gefahren, sodass wir etwas mehr lernen konnten.»

Nicht wenige haben im Superpole-Race damit gerechnet, dass Lowes auf der feuchten Piste überraschen kann – es wurde jedoch ein verhaltener zwölfter Platz. «Da habe ich eine Chance verpasst», ärgerte sich der Bimota-Pilot. «Ich hätte auf Slicks fahren sollen, aber wir sind mit Intermediates gefahren. Ich denke, das wären meine Bedingungen auf Slicks gewesen. Es war unsere Entscheidung, und wir haben nicht die richtige getroffen. Wir hatten keine Chance, da die Strecke sehr schnell abtrocknete.»