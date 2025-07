Nach Massencrash: Update Garrett Gerloff (Kawasaki)

Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff war bei der Superbike-Premiere auf dem Balaton Park Circuit in den Massenunfall im ersten Lauf verwickelt. Der Gang ins Medical-Center hatte für den Texaner unerwartete Folgen.

Der von Andrea Iannone im ersten Rennen ausgelöste Massencrash in der ersten Kurve des ersten Superbike-Laufs hatte viele Opfer, darunter Garrett Gerloff vom Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing. Der 29-Jährige bekam einen harten Schlag in den Rücken, trat aber beim Restart an und brachte einen neunten Platz ins Ziel.

© donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit Zurück Weiter

Doch der Texaner wurde wegen stärker werdende Schmerzen im Medical-Center vorstellig und erhielt von den Rennärzten für das restliche Superbike-Wochenende auf dem Balaton Circuit Startverbot. «Letztendlich geht es mir nicht so schlecht, es war einfach Pech», sagte Gerloff. «Am Sonntag zu fahren, wäre sicher hart schwer gewesen. Aber habe Schmerzmittel genommen, wegen der ich aus dem Verkehr gezogen wurde. Dass es so kommen würde, war mir nicht klar. Mir ging es aber soweit gut, ich war nur ziemlich mitgenommen und hatte starke Schmerzen. Ich wünschte, ich hätte fahren könnten.»

Bis Magny-Cours, dem neunten Saisonmeeting, legt die Superbike-WM 2026 eine vierwöchige Sommerpause ein. Für den Kawasaki-Piloten genügend Zeit, um sich zu erholen. «Ich fühle mich wie verprügelt und habe starke Schmerzen, aber bis zur nächsten Runde werde ich wieder fit sein», versicherte Gerloff.»