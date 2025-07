Petrucci: Mehr Fahrer im Hospital als auf der Strecke

Für Privatier Danilo Petrucci wurde die schweißtreibende Arbeit auf der Barni-Ducati bei der Superbike-WM im Balaton Park zu einem schwer durchschaubaren Problem. Dennoch konnte er seinen dritten Gesamtrang festigen.

«Ich bin glücklich, dass es jetzt in die Ferien geht», schmunzelte Danilo Petrucci, als er sich nach einem harten, anstrengenden und schmerzhaften Wochenende im Balaton Park mit einer Handvoll Journalisten zusammensetzte. «Im Sprintrennen riskierte ich etwas und setzte mit den Intermediates auf die falschen Reifen. Trotz nasser Flecken waren die anderen mit den Slicks schneller, ich führte nur ein paar Runden und begann dann zu straucheln.»

Auf Platz 5 im ersten Hauptrennen, vom letzten Startplatz kommend, und Position 10 im Sprint ließ der Evergreen Rang 4 im zweiten Hauptrennen folgen. «Ich war nahe an Sam Lowes dran, die letzten acht Runden bekam ich aber Probleme mit meinem Helm. Ich hatte so viel Schweiß auf dem Visier, dass ich kaum noch etwas sehen konnte. Ich werde alt und schwitze zu viel. Seit zwei oder drei Events habe ich das Problem, dass ich meinen Sturzhelm so vollschwitze, dass mir beim Bremsen der Schweiß von innen aufs Visier läuft. Wenn ich nach dem Rennen den Helm abnehme und umdrehe, dann läuft das Wasser heraus.»

«Aus diesem Grund habe ich den Podestplatz verloren, was sehr enttäuschend ist», hielt Danilo fest, der hinter Dreifachsieger Toprak Razgatlioglu (BMW), Nicolo Bulega und Sam Lowes (beide Ducati) die Zielflagge sah. «Aber ich bin immer noch WM-Dritter, auch wenn es ein chaotisches Wochenende war. Wenigstens gab es in den ersten zwei Kurven dieses Mal kein Problem, es waren aber auch weniger Fahrer. Nach dem Samstag waren mehr Fahrer im Krankenhaus als am Sonntag auf der Strecke.»

Petruccis Übertreibung sollte hervorheben, wie sehr er sich über seinen Landsmann Andrea Iannone ärgerte, der im ersten Rennen am Samstag einen Massencrash verursacht hatte. «Ich verbrachte den ganzen Spätnachmittag in der Clinica Mobile, um mich an der schmerzenden linken Schulter behandeln zu lassen. Am rechten Oberschenkel habe ich einen fetten Bluterguss. Glücklicherweise fühlte ich mich am Sonntagmorgen aber einigermaßen okay, als ich aufwachte. Mit einem Tag Abstand kann ich sagen: Die Bilder sind eindeutig. Es tut mir leid für alle Fahrer, die involviert waren. Ich denke nicht, dass Andrea das mit Absicht tat, aber man muss in den ersten zwei Kurven vorsichtig sein, das ist alles.»

Während Razgatlioglu (407 Punkte) und Bulega (381) in ihrer eigenen Liga fahren, kämpfen Petrucci, Andrea Locatelli und Alvaro Bautista um den dritten WM-Rang. Nach Balaton haben sie 233, 218 und 217 Punkte auf dem Konto.