Zu gewinnen: Signierte Dainese-Stiefel von Toprak

Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu ging als WM-Führender in die sechswöchige Sommerpause. Für die Leser von SPEEDWEEK.com hat der BMW-Star ein besonderes Geschenk.

Toprak Razgatlioglu hat BMW aus einem 101-jährigen Dornröschenschlaf erweckt und 2024 den ersten Titel für den deutschen Hersteller in einer Motorrad-Solo-Weltmeisterschaft errungen.



Der 28-Jährige, der 2026 erstmals in der MotoGP antreten wird, führt auch in der laufenden Superbike-Weltmeisterschaft und hat nach 24 von 36 Rennen 26 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam.

Beim letzten Event vor der sechswöchigen Sommerpause in Ungarn gelang ihm nach Portimao, Misano und Donington Park zum vierten Mal in diesem Jahr das Triple, er siegte also in allen Rennen an einem Wochenende.



Auf dem neuen Balaton Park Circuit gewann Toprak das neunte Rennen in Folge. «Ohne das technische Problem in Most wäre mein Rekord bereits in Reichweite», meinte der Türke.

Diesen stellte er im Vorjahr auf, als Razgatlioglu mehr Rennen in Folge gewann als je ein Fahrer vor ihm in der Superbike-WM.



