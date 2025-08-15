Iker Lecuona (25) vom Markt: Unbefristeter Vertrag!

Sportlich läuft es für Iker Lecuona in der Superbike-WM 2025 nicht wunschgemäß, dafür hat der Spanier privat sein Glück gefunden und heiratete seine langjährige Partnerin Gema Vidal.

In der Superbike-WM ist Iker Lecuona seit Jahren vom Pech verfolgt und erleidet eine Verletzung nach der anderen. Zuletzt war der Spanier in den Massenunfall im ersten Lauf auf dem Balaton Park Circuit verwickelt und zog sich dabei einen Bruch von Speiche und Elle zu und befindet sich derzeit in Rehabilitation.

Und ob er von Honda über 2025 hinaus beschäftigt wird, steht in den Sternen: Mit Jake Dixon wurde bereits ein neuer Fahrer verpflichtet und es könnte passieren, dass auch der zweite Platz ein Neuling wird.

Aber diese Gedanken schob der 25-Jährige zur Seite, als er vor einer Woche seiner Partnerin Gema Vidal das Ja-Wort gab. Schon im Mai hatte Lecuona angekündigt, dass dieser Schritt bevorsteht. «Mit ihr habe ich gelernt, dass zu Hause kein Ort ist, sondern ein Mensch», streute der Honda-Pilot seiner Gema Rosen.

Das Team von SPEEDWEEK.com gratuliert und wünscht alles Gute.