Sechser im Lotto: Iker Lecuona vor Vertrag mit Ducati

Das Team Aruba.it Ducati sucht weiterhin den zweiten Fahrer neben Nicolo Bulega für die Superbike-WM 2026. Optionen aus dem MotoGP-Paddock werden immer weniger, deshalb wurde der Fokus neu ausgerichtet.

Man sollte meinen, die Fahrer stehen Schlange, um für das Ducati-Werksteam eine neue Panigale V4R zu fahren. Doch die Suche für 2026 gestaltet sich für die Aruba-Truppe schwieriger als erwartet.



Die Aufgabenstellung: Im Idealfall soll ein «neuer Bulega» gefunden werden; ein junger und talentierter Fahrer, der bei Ducati die Führungsrolle übernehmen kann, sollte das Aushängeschild Bulega 2027 in die MotoGP wechseln.

Alternativ wäre auch ein MotoGP-Fahrer willkommen, doch Stand heute wird für nächstes Jahr keiner verfügbar. Miguel Oliveira hat gegenüber mehreren interessierten Herstellern klargestellt, dass er einen MotoGP-Testfahrer-Job einem Platz in einem Superbike-Werksteam vorzieht.

Die Moto2-WM ist für Aruba.it Ducati auch keine Fundgrube. Junge Könner wie Manuel Gonzalez (23), Barry Baltus (21), Diogo Moreira (21), Deniz Öncü (22) und Senna Agius (20) hoffen darauf, sich mit exzellenten Leistungen für die MotoGP 2027 zu empfehlen.



Jake Dixon (29) hat sich für den Wechsel in die Superbike-WM entschlossen und einen Vertrag mit dem Honda-Werksteam unterschrieben. Celestino Vietti (23) und Albert Arenas (28) hat kein Superbike-Werksteam auf der Einkaufsliste und der Kalifornier Joe Roberts (28) hat seinen Traum von der MotoGP noch nicht begraben und derzeit kein Interesse an SBK. Damit sind wir die Top-10 der mittleren Grand-Prix-Hubraumklasse durch.

Aruba.it Ducati könnte mit dem zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista (40) weitermachen. Doch der passt nicht in das gesuchte Profil eines Nachwuchsfahrers und müsste außerdem schmerzhafte Einbußen beim Gehalt in Kauf nehmen.



Rekordchampion Jonathan Rea (38) und Andrea Iannone (36) sind ebenfalls kein Versprechen für die Zukunft.

Inzwischen deutet sehr vieles darauf hin, dass sich Ducati in der nächsten Woche mit Iker Lecuona einigen wird. Der Spanier kam mit 16 Jahren in die Weltmeisterschaft, seither war er in den Klassen Moto2, MotoGP und Superbike unterwegs. In der Moto2 holte er einen zweiten und einen dritten Platz, in der Superbike-WM zwei dritte Ränge – zu einem Sieg hat es für ihn noch nie gereicht. Erst einmal hat er eine WM in den Top-10 beendet: In seiner ersten Superbike-Saison 2022 für das Honda-Werksteam als Neunter. Derzeit liegt er trotz mehrerer Verletzungen und fünf verpassten Läufen auf dem neunten Gesamtrang.

Bemerkenswert: Obwohl Lecuona bereits vier Jahre Superbike-WM und zwei in der MotoGP hinter sich hat, ist er erst 25 Jahre alt und sogar knapp drei Monate jünger als Bulega. Mehrere Ducati-Verantwortliche sind überzeugt, dass sein Potenzial zu viel mehr taugt, als er auf der Honda Fireblade zeigt.

Fixe Fahrer in der Superbike-WM 2026:



Bimota: Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)



Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)



Honda: Jake Dixon (GB)



ROKiT BMW: Danilo Petrucci (I)



Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)



Barni Spark Ducati: Yari Montella (I)



Motocorsa Ducati: Ryan Vickers (GB)



Elf Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)