Lecuona vor Ducati-Wechsel: Petrucci als Fürsprecher

Nach vier Superbike-Saisons mit Honda steht Iker Lecuona für 2026 kurz vor der Einigung mit Ducati. Mit Danilo Petrucci hat der Spanier einen prominenten Fürsprecher, dessen Aussagen Gewicht haben.

Mit 25 Jahren steht Iker Lecuona vor seinem womöglich wichtigsten Karriereschritt. Denn für die kommende Saison deutet sich ein Wechsel zu Aruba.it Ducati an. Und weil Nicolò Bulega bereits 2027 in die MotoGP abwandern könnte, wäre Lecuona perspektivisch das Aushängeschild des italienischen Herstellers.

Obwohl er weder in Moto2, MotoGP noch in den vergangenen vier Jahren mit Honda in der Superbike-WM einen Sieg einfahren konnte, ist sein Speed unbestritten. Viele Beobachter sind überzeugt, dass er bisher kein Umfeld vorgefunden hat, in dem er sein volles Talent zum Ausdruck bringen konnte.

Und sollte es mit dem Werksteam zu keiner Einigung kommen: Lecuona spricht auch mit dem Kundenteam Barni Racing, das einen Nachfolger für Danilo Petrucci benötigt. Der 34-Jährige unterschrieb für die Superbike-WM 2026 bekanntlich bei BMW.

Petrucci und Lecuona kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Tech3 KTM Factory Racing in der MotoGP 2021. «Ich habe Barni gesagt, dass er sich auf Lecuona konzentrieren soll», verriet der Haudegen unseren Kollegen von GPOne. «Iker ist ein junger und talentierter Fahrer, dazu sehr schnell und zielstrebig. Meiner Meinung nach könnte er auf einer Panigale V4 sehr konkurrenzfähig sein.»