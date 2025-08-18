Danilo Petrucci (34): Mit BMW keine Ausreden mehr

Als Dritter bei Halbzeit der Superbike-WM 2025 fährt Danilo Petrucci bisher seine Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft. Im kommenden Jahr fährt der Italiener bei BMW erstmals für ein Werksteam.

Seit Danilo Petrucci 2023 in die Superbike-WM wechselte, fuhr er immer für das Team Barni Racing und eine konkurrenzfähige Ducati V4R. In Cremona 2024 fuhr der Italiener als Kundenpilot spektakulär ein Triple ein und belegt in dieser Saison nach acht von zwölf Meetings den dritten WM-Rang.

Petrucci ist umzingelt von Werkspiloten: Vor ihm Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati), hinter ihm Alvaro Bautista (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha). Diese Situation brachte den 34-Jährigen dazu, für die Superbike-WM 2026 als Nachfolger von Razgatlioglu bei BMW anzudocken.

«Wenn man Dritter in der Weltmeisterschaft ist, schaut man, wer vor einem ist: eine Werks-BMW und eine Werks-Ducati», erklärte Petrucci bei Corsedimoto. «Ich habe eine Entscheidung getroffen, die menschlich sehr schwierig war, und sie ist auch in Bezug auf Druck und Erwartungen anspruchsvoll – aber es ist das, was ich wollte. Ich möchte versuchen, mehr zu tun und meine Ergebnisse zu verbessern.»

Das Barni-Team zu verlassen, war für Petrucci die größte Überwindung. «Menschlich ist es die schwerste meines Lebens», stöhnte der Ducati-Pilot. «Ich weiß, wie sehr Marco Barnabò der Rennsport am Herzen liegt und wie sehr er mir geholfen hat. Im Jahr 2011 für Barni zu fahren, hat mir 2012 den Aufstieg in die MotoGP ermöglicht. Später konnte ich seinem Superbike-Werksteam beitreten. Ich hätte gerne weitergemacht, aber ich hätte weiterhin die Ausrede gehabt, ein Satellitenmotorrad und kein Werksmotorrad zu fahren.»