Aragón-Test: Lowes und Bassani schauen an Tag 1 zu

Die strenge Limitierung von Tests mit den Einsatzfahrern zwingt Bimota beim zweitägigen Aragón-Test zu einer Notlösung. Alex Lowes und Axel Bassani werden am Montag nur Zuschauer sein.

Der zweitägige Test im MotorLand Aragón am Montag und Dienstag dieser Woche ist für die Superbike-Piloten eine willkommene Unterbrechung der langen Sommerpause, denn seit 25. Juli auf dem Balaton Park Circuit stehen die Räder der seriennahen Weltmeisterschaft still.

Angemeldet zum vom Honda organisierten Test hat sich auch das Bimota-Werksteam, das gleich drei Piloten einsetzen wird. Testfahrer Xavi Fores wird Basisarbeit für die Stammfahrern Alex Lowes und Axel Bassani leisten. Am ersten Tag wird der Spanier eine Basisabstimmung erarbeiten und ggf. Bremsen und Reifen einfahren, damit Lowes und Bassani an Tag 2 nicht unnötig Zeit verlieren.

«Wir werden einen Tag testen, und es wird schön sein, nach ein paar Wochen Pause wieder auf dem Bike zu sitzen», freute sich Lowes. «Ich denke, das Hauptziel ist es, wieder auf Speed zu kommen und einen ersten Eindruck vom KB998 Rimini in Aragon zu bekommen. Es gibt immer ein paar kleine Details, an denen mein Crewchef arbeiten möchte, um unsere Performance zu verbessern. Das Ziel ist wie immer, einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.»

«Motorland ist eine Strecke, auf der wir bald fahren werden. Daher wird uns der Test helfen, da wir bei jedem Lauf ein neues Motorrad haben – wir entdecken mit jedem Rennen verschiedene Dinge und Ideen, um das Set-up des Motorrads zu verbessern», ergänzte Teammanager Guim Roda. «Wir benötigen mehr Zeit auf der Strecke abseits des Trubels der Rennwochenenden, um zu verstehen, wie wir das Beste aus der KB998 Rimini herausholen können. Mal sehen, ob wir einen weiteren Schritt machen können, um für die nächste Runde in Magny-Cours bereit zu sein.»