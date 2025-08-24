Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Bastianini: «Desaster für die MotoGP»

Toprak Razgatlioglu: Sein Fahrplan in die MotoGP 2026

Von Kay Hettich
Jerez 2023: Toprak Razgatlioglu testete die MotoGP-Yamaha
© Yamaha Racing

Jerez 2023: Toprak Razgatlioglu testete die MotoGP-Yamaha

Nach acht Jahren Superbike-WM wechselt BMW-Star Toprak Razgatlioglu für 2026 in die MotoGP. Nach dem Finale in Jerez beginnt für den zweifachen Weltmeister das neue Abenteuer in der Königsklasse.
Mit dem MotoGP-Wechsel von Toprak Razgatlioglu verliert die Superbike-WM seinen Star. Die MotoGP wiederum gewinnt nicht nur ein herausragendes Talent, sondern auch einen Showman und Publikumsliebling. Im Idealfall wechselt der BMW-Pilot als dreifacher Weltmeister in die Prototypenserie. Nach acht von zwölf Meetings führt der 28-Jährige die Gesamtwertung mit 26 Punkten Vorsprung auf Nicolò Bulega (Ducati) an.

Razgatlioglu wird im Yamaha-Satelliten-Team Pramac eine identische M1 wie die Werkspiloten fahren. Mit BMW ist vereinbart: Nach dem Superbike-Finale in Jerez am 19. Oktober steht es dem Türken frei, das MotoGP-Bike zu testen. Weil der bayerische Hersteller nicht an der MotoGP beteiligt ist, besteht kein Grund, Toprak Steine in den Weg zu legen.

«Ich bin BMW sehr dankbar, wie wir das alles handhaben», sagte Yamahas MotoGP-Rennchef Paolo Pavesio. «Der Fakt, dass der Fahrer die Meisterschaft wechselt, macht das einfacher. Dass Toprak BMW einen sehr wichtigen Titel geschenkt hat, sorgt auch für eine sehr gute Beziehung. Toprak ist ein sehr netter Mensch. Er bringt Leute dazu, ihn bestmöglich zu unterstützen.»

Hinter den Kulissen arbeitet Yamaha emsig daran, Toprak zum frühestmöglichen Zeitpunkt testen zu lassen – womöglich unmittelbar nach Saisonende! Spätestens wird der 72-fache Superbike-Sieger beim offiziellen Valencia-Test Mitte November sein Debüt als MotoGP-Stammfahrer geben.

Thema der Woche

Red Bull Ring: Die Lehren für den MotoGP-Event 2026

Von Ivo Schützbach
Obwohl das MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewohnt unterhaltsam, hochklassig und in vielen Bereichen einmalig war, fiel der Zuschauerzuspruch geringer aus als erhofft.
» weiterlesen
 

