Kawasaki gibt Gas: Neue Teile für Garrett Gerloff

Garrett Gerloff konnte das Ende der Sommerpause der Superbike-WM 2025 gar nicht erwarten, denn der Kawasaki-Pilot bekommt für das Superbike-Meeting im Magny-Cours neue Teile, die sich beim Test bewährt haben.

Obwohl Garrett Gerloff beim Superbike-Test im MotorLand Aragón am 25. und 26. August eher unauffällig agierte, war Garrett Gerloff euphorisch und sehnte sich geradezu danach, die neuen Teile für seine Kawasaki ZX-10RR erstmals an einem Rennwochenende einsetzen zu können. Am kommenden Wochenende ist es in Magny-Cours soweit.

In seinem ersten Jahr mit Kawasaki kommt Gerloff immer besser mit der ZX-10RR zurecht. In Donington Park erreichte er im zweiten Lauf als Sechster sein bisher bestes Ergebnis. Magny-Cours wäre für den Texaner ein guter Ort, um etwas für die Statistik zu tun – im vergangenen Jahr brauste er im zweiten Lauf als Dritter auf das Podium, aber mit BMW.

«Magny-Cours ist eine meiner Lieblingsstrecken», grinste der 30-Jährige. «Außerdem kommen wir von einem sehr positiven Test im Motorland Aragon zurück, der wirklich nützlich war. Dank der großartigen Arbeit meines Teams konnten wir einige Komponenten testen, die gut funktionierten und die Performance meiner Ninja veränderten. Ich möchte sie am kommenden Wochenende unbedingt im Training und auch in den Rennen einsetzen. Wir haben alles, was wir brauchen, um ein gutes Wochenende hinzulegen.»