MotoGP-Sprint: Crash von Marquez, Aprilia-Sieg!

Fuel-Flow-Regel: Ducati-Motor stirbt Hitzetod

Von Kay Hettich
Ryan Vickers musste in Magny-Cours mit einem überhitzten Motor aufgeben
© Gold & Goose

Ryan Vickers musste in Magny-Cours mit einem überhitzten Motor aufgeben

Seit diesem Jahr werden die Motorräder der Superbike-WM über die Benzindurchflussmenge balanciert. Die dadurch höheren Temperaturen bei der Verbrennung machen Ducati offenbar mehr zu schaffen als BMW.
Als die erfolgreichsten Hersteller sind BMW und Ducati gleichermaßen von der Fuel-Flow-Regel betroffen. Beide müssen mit 45,5 kg/h auskommen, zu Saisonbeginn waren es 47,5 kg/h.

Aber während Weltmeister Toprak Razgatlioglu mit der M1000RR weiterhin von Sieg zu Sieg eilt und in Magny-Cours sein bereits viertes Triple in Folge feierte, geriet Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega immer mehr ins Hintertreffen und geriet in Frankreich sogar unter Druck von Alex Lowes mit der deutlich leistungsschwächeren Bimota.

«Ich sehe nichts, was wir derzeit verbessern können», sagte der Italiener frustriert. «Aus meiner Sicht haben wir das Potenzial unseres Pakets voll ausgenutzt und es ist unmöglich, damit schneller zu sein.»

Bulega war mit seiner Kritik nicht allein: Auch Danilo Petrucci vom Kundenteam Barni Racing reklamierte, dass seine V4R so langsam wie nie war. Außerdem aAufällig in Magny-Cours: Mit Yari Montella, Sam Lowes und Ryan Vickers gaben gleich drei Ducati-Piloten das Rennen vorzeitig auf.

«Im zweiten Rennen waren Motorüberhitzung und Leistungsverlust eine direkte Folge der neuen Benzinbeschränkungen – einer Regelung, die uns stark bestraft», erklärte Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri, Teamchef von Vickers. «Wir sind enttäuscht, weil diese Beschränkung die Leistung stark beeinträchtigt und nicht das wahre Potenzial von Motorrad und Fahrer widerspiegelt. Wir arbeiten weiter an technischen Lösungen.»

Die Rennaufgabe seines Schützlings im Superpole-Race hatte eine andere Ursache.

«Ryan entschied sich für einen weichen Reifen, doch zu starker Verschleiß verhinderte, dass er das Rennen beenden konnte», verriet Mauri. «Wir sind jedenfalls mit vollem Einsatz dabei und konzentrieren uns bereits auf die nächste Runde in Aragón.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

