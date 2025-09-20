Wintertests: Der Countdown zur Superbike-WM 2026

Der Auftakt der Superbike-WM 2026 findet traditionell Ende Februar auf Phillip Island statt. Tatsächlich beginnt die neue Saison bereits nach dem diesjährigen Finale in Jerez.

Die strenge Limitierung auf zehn Testtage für Einsatzfahrer schrieb die FIM der Superbike-WM erstmalig 2021 ins Reglement. In dem Zuge wurde auch klar definiert, wann eine Saison endet und eine neue beginnt. Der Übergang ist nahtlos: Nach dem letzten Rennen wird jeder Testtag eines Einsatzfahrers vom erlaubten Kontingent abgezogen.

Nach dem Finale der Superbike-WM 2025 in Jerez am 19. Oktober beginnt somit die neue Saison. Wann und wo die Wintertests stattfinden, ist bereits teilweise organisiert.

Nach einem Tag Pause formieren sich am 21./22. Oktober die ersten 2026er-Teams für einen Test in Jerez. Dieser Termin muss noch bestätigt werden, gilt aber als sicher. Ein weiterer Wintertest auf der Rennstrecke im Süden Spaniens im Jahr 2025 ist am 26./27. November geplant.

Im Januar 2026 stehen Termine am 21./22. Januar in Jerez und am 28./29. Januar in Portimão sowie unmittelbar vor dem Saisonauftakt in Australien fest. Welche Teams jeweils anwesend sein werden, steht nicht abschließend fest.