Aragón, FP2: Bulega stark, aber Toprak bleibt vorn

Obwohl Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega im zweiten Training Bestzeit fuhr, beendete BMW-Star Toprak Razgatlioglu den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 in Aragon dennoch als Schnellster.

Am Vormittag hatte BMW-Star Toprak Razgatlioglu 1:48,385 min die mit Abstand schnellste Rundenzeit gefahren. Der WM-Leader war damit 0,5 sec schneller als Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega und sogar eine volle Sekunde schneller als dessen Teamkollege Alvaro Bautista (3.). Die Rekorde in Aragón stammen allesamt aus dem vergangenen Jahr und sind noch einmal schneller: In der Superpole fuhr Bulega in 1:47,840 min den absoluten Rekord auf, für die schnellste Rennrunde sorgte Razgatlioglu im Sprintrennen in 1:47,935 min.

Zu Beginn des zweiten Trainings herrschten angenehme 22 Grad Celsius und die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte nach sechs Minuten Razgatlioglu, der in 1:48,929 min als erster Teilnehmer die 1:49er-Marke knackte. Hinter dem Türken reihten sich zunächst die Ducati-Piloten Danilo Petrucci, Bulega und Bautista ein. Auf seiner dritten fliegenden Runde unterbot Bulega die Zeit von Razgatlioglu um 0,017 sec und setzte sich an die Spitze.

Wie sehr die japanischen Werke in der Superbike-WM ins Hintertreffen geraten sind, war in den ersten 15 Minuten offensichtlich: Piloten von Ducati (4), BMW (2) und Bimota (2) nahmen die Top-8 Positionen ein, erst auf Platz 9 folgte mit Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli ein japanisches Fabrikat. Ganz vorn wieder Razgatlioglu, der viele Runden am Stück abgespult hatte und sich eine 1:48,748 min notieren ließ.

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session beschäftigten sich die Piloten mit der Rennabstimmung ihrer Motorräder und die Top-10 ein wenig bunter gemischt. Locatelli hatte sich auf die siebte Position verbessert und Garrett Gerloff übernahm mit der einzigen Kawasaki Platz 9. Hinter Michael van der Mark (BMW) hatte sich Dominique Aegerter (Yamaha) auf Platz 11 eingereiht, gefolgt von Remy Gardner (Yamaha), Xavi Vierge (Honda) und Jonathan Rea (Yamaha).

Zehn Minuten vor dem Ende führte unverändert Razgatlioglu vor Bulega, der sich aber bis auf 0,056 sec an den WM-Leader herangerobbt hatte. An dritter Stelle Ducati-Privatier Sam Lowes, der als dritter Pilot eine 1:48 min fahren konnte. Hinter Bautista und Petrucci hielt Alex Lowes die Bimota-Flagge hoch. Erfreulich: Aegerter auf Platz 9!

Erst ganz am Ende kam noch einmal Bewegung in die Zeitenliste, als die Piloten auf Zeitenjagd gingen. Durch einen Sturz von Alex Lowes in der Schlussphase wurde manchem Piloten eine schnelle Runde zunichtegemacht. Dennoch gelang Bulega in 1:48,736 min die schnellste Zeit im zweiten Training. In der kombinierten Zeitenliste blieb aber Razgatlioglu mit seiner Bestzeit am Vormittag vorn.

Gute Rundenzeiten gelangen nach Ablauf der offiziellen Zeit Andrea Locatelli (4./Yamaha) und Xavi Vierge (8./Honda). Dominique Aegerter beendete das FP2 als 14.