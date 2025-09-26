Bimota: Lowes gestürzt, kaputter Reifen bei Bassani
Mit drei dritten Plätzen in Magny-Cours erreichte Alex Lowes in Magny-Cours das bisher beste Wochenende seit der Superbike-Rückkehr von Bimota in diesem Jahr. Doch mit dem MotorLand Aragón steht am kommenden Wochenende eine gänzlich andere Herausforderung an, insbesondere durch die lange Gegengerade mit einer Länge von einem Kilometer und einer Start-Ziel-Geraden von noch einmal über 600 Metern.
Bei Tests in Aragón am 25./26. August sowie in der vergangenen Woche in Jerez bereitete sich Bimota auf das zehnte Meeting der Superbike-WM 2025 vor, das an diesem Wochenende im MotorLand stattfindet. Beide Werkspiloten waren unsicher, wie die KB998 auf der Piste im spanischen Hinterland performen würde. Nach dem ersten Trainingstag besteht ein wenig mehr Klarheit: Im breiten Mittelfeld landeten Alex Lowes und Axel Bassani mit fast identischen Rundenzeiten auf den Plätzen 10 und 11.
Obwohl der Engländer das zweite Training mit einem Sturz beendet hat, ist seine Stimmung besser. «Das war ein ziemlich guter erster Tag», bekräftigte Lowes. «In der zweiten Session haben wir eine Rennsimulation durchgeführt, die nicht schlecht gelaufen ist. Es gibt ein paar Stellen auf der Strecke, an denen wir uns noch verbessern müssen. In schnellen Kurven fühle ich mich nicht so wohl auf der KB998, daher müssen wir uns das für morgen noch einmal ansehen.»
Der Ausrutscher des 35-Jährigen passierte, als er mit neuen Reifen auf Zeitenjagd gehen wollte. «Ich bin gleich in der ersten Runde gestürzt», bedauerte Lowes. «Ich habe wohl ein wenig zu viel Druck in die bergab führende Kurve acht gemacht und habe die Kontrolle über das Vorderrad verloren. Insgesamt bin ich mit dem Samstag zufrieden und ich glaube, wir haben genauso viele Long-Runs absolviert wie alle anderen. Wir werden versuchen, uns für die Superpole und das erste Rennen zu verbessern.»
Einen Aha-Moment hatte Teamkollege Axel Bassani im ersten Training mit dem aggressiven spanischen Asphalt. «Das FP1 war ziemlich schwierig, weil mein Hinterreifen schon in der zweiten Runde komplett abgefahren war», staunte der 26-Jährige. «Am Nachmittag war das Gefühl viel besser und wir sind einige gute Runden gefahren. Dann haben wir etwas am Hinterrad ausprobiert. Das Gefühl mit dem Motorrad ist gut und ich war über eine Runde ziemlich positiv gestimmt. Wir müssen nur noch etwas verbessern, insbesondere den Hinterradgrip, weil ich viel rutsche. Wir werden einige Daten für Samstag überprüfen.»
|Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:48,385 min
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:48,736
|+ 0,351 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:48,997
|+ 0,612
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:49,086
|+ 0,701
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:49,099
|+ 0,714
|6.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:49,116
|+ 0,731
|7.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:49,130
|+ 0,745
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:49,288
|+ 0,903
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:49,316
|+ 0,931
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:49,327
|+ 0,942
|11.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:49,347
|+ 0,962
|12.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:49,464
|+ 1,079
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:49,483
|+ 1,098
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:49,556
|+ 1,171
|15.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|1:49,574
|+ 1,189
|16.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:49,689
|+ 1,304
|17.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:49,865
|+ 1,480
|18.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:50,139
|+ 1,754
|19.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:50,632
|+ 2,247
|20.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:50,745
|+ 2,360
|21.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:50,818
|+ 2,433
|22.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|1:51,586
|+ 3,201
|23.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1:53,264
|+ 4,879
