Bimota: Lowes gestürzt, kaputter Reifen bei Bassani

Die Bimota-Piloten äußerten sich für das Superbike-Meeting in Aragón wenig zuversichtlich. Obwohl Alex Lowes stürzte und bei Axel Bassani der Hinterreifen keine zwei Runden hielt, ist die Stimmung nicht schlecht.

Mit drei dritten Plätzen in Magny-Cours erreichte Alex Lowes in Magny-Cours das bisher beste Wochenende seit der Superbike-Rückkehr von Bimota in diesem Jahr. Doch mit dem MotorLand Aragón steht am kommenden Wochenende eine gänzlich andere Herausforderung an, insbesondere durch die lange Gegengerade mit einer Länge von einem Kilometer und einer Start-Ziel-Geraden von noch einmal über 600 Metern.

Bei Tests in Aragón am 25./26. August sowie in der vergangenen Woche in Jerez bereitete sich Bimota auf das zehnte Meeting der Superbike-WM 2025 vor, das an diesem Wochenende im MotorLand stattfindet. Beide Werkspiloten waren unsicher, wie die KB998 auf der Piste im spanischen Hinterland performen würde. Nach dem ersten Trainingstag besteht ein wenig mehr Klarheit: Im breiten Mittelfeld landeten Alex Lowes und Axel Bassani mit fast identischen Rundenzeiten auf den Plätzen 10 und 11.

Obwohl der Engländer das zweite Training mit einem Sturz beendet hat, ist seine Stimmung besser. «Das war ein ziemlich guter erster Tag», bekräftigte Lowes. «In der zweiten Session haben wir eine Rennsimulation durchgeführt, die nicht schlecht gelaufen ist. Es gibt ein paar Stellen auf der Strecke, an denen wir uns noch verbessern müssen. In schnellen Kurven fühle ich mich nicht so wohl auf der KB998, daher müssen wir uns das für morgen noch einmal ansehen.»

Der Ausrutscher des 35-Jährigen passierte, als er mit neuen Reifen auf Zeitenjagd gehen wollte. «Ich bin gleich in der ersten Runde gestürzt», bedauerte Lowes. «Ich habe wohl ein wenig zu viel Druck in die bergab führende Kurve acht gemacht und habe die Kontrolle über das Vorderrad verloren. Insgesamt bin ich mit dem Samstag zufrieden und ich glaube, wir haben genauso viele Long-Runs absolviert wie alle anderen. Wir werden versuchen, uns für die Superpole und das erste Rennen zu verbessern.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Aragon, Axel Bassani © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Xavier Vierge & Axel Bassani © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Álvaro Bautista & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Tommy Bridewell © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega Zurück Weiter

Einen Aha-Moment hatte Teamkollege Axel Bassani im ersten Training mit dem aggressiven spanischen Asphalt. «Das FP1 war ziemlich schwierig, weil mein Hinterreifen schon in der zweiten Runde komplett abgefahren war», staunte der 26-Jährige. «Am Nachmittag war das Gefühl viel besser und wir sind einige gute Runden gefahren. Dann haben wir etwas am Hinterrad ausprobiert. Das Gefühl mit dem Motorrad ist gut und ich war über eine Runde ziemlich positiv gestimmt. Wir müssen nur noch etwas verbessern, insbesondere den Hinterradgrip, weil ich viel rutsche. Wir werden einige Daten für Samstag überprüfen.»