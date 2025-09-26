Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Bimota: Lowes gestürzt, kaputter Reifen bei Bassani

Von Kay Hettich
Die Bimota-Piloten äußerten sich für das Superbike-Meeting in Aragón wenig zuversichtlich. Obwohl Alex Lowes stürzte und bei Axel Bassani der Hinterreifen keine zwei Runden hielt, ist die Stimmung nicht schlecht.
Mit drei dritten Plätzen in Magny-Cours erreichte Alex Lowes in Magny-Cours das bisher beste Wochenende seit der Superbike-Rückkehr von Bimota in diesem Jahr. Doch mit dem MotorLand Aragón steht am kommenden Wochenende eine gänzlich andere Herausforderung an, insbesondere durch die lange Gegengerade mit einer Länge von einem Kilometer und einer Start-Ziel-Geraden von noch einmal über 600 Metern.

Bei Tests in Aragón am 25./26. August sowie in der vergangenen Woche in Jerez bereitete sich Bimota auf das zehnte Meeting der Superbike-WM 2025 vor, das an diesem Wochenende im MotorLand stattfindet. Beide Werkspiloten waren unsicher, wie die KB998 auf der Piste im spanischen Hinterland performen würde. Nach dem ersten Trainingstag besteht ein wenig mehr Klarheit: Im breiten Mittelfeld landeten Alex Lowes und Axel Bassani mit fast identischen Rundenzeiten auf den Plätzen 10 und 11.

Obwohl der Engländer das zweite Training mit einem Sturz beendet hat, ist seine Stimmung besser. «Das war ein ziemlich guter erster Tag», bekräftigte Lowes. «In der zweiten Session haben wir eine Rennsimulation durchgeführt, die nicht schlecht gelaufen ist. Es gibt ein paar Stellen auf der Strecke, an denen wir uns noch verbessern müssen. In schnellen Kurven fühle ich mich nicht so wohl auf der KB998, daher müssen wir uns das für morgen noch einmal ansehen.»

Der Ausrutscher des 35-Jährigen passierte, als er mit neuen Reifen auf Zeitenjagd gehen wollte. «Ich bin gleich in der ersten Runde gestürzt», bedauerte Lowes. «Ich habe wohl ein wenig zu viel Druck in die bergab führende Kurve acht gemacht und habe die Kontrolle über das Vorderrad verloren. Insgesamt bin ich mit dem Samstag zufrieden und ich glaube, wir haben genauso viele Long-Runs absolviert wie alle anderen. Wir werden versuchen, uns für die Superpole und das erste Rennen zu verbessern.»

Einen Aha-Moment hatte Teamkollege Axel Bassani im ersten Training mit dem aggressiven spanischen Asphalt. «Das FP1 war ziemlich schwierig, weil mein Hinterreifen schon in der zweiten Runde komplett abgefahren war», staunte der 26-Jährige. «Am Nachmittag war das Gefühl viel besser und wir sind einige gute Runden gefahren. Dann haben wir etwas am Hinterrad ausprobiert. Das Gefühl mit dem Motorrad ist gut und ich war über eine Runde ziemlich positiv gestimmt. Wir müssen nur noch etwas verbessern, insbesondere den Hinterradgrip, weil ich viel rutsche. Wir werden einige Daten für Samstag überprüfen.»


Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 + 0,351 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,612
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,701
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,714
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,731
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,745
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,903
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,931
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,942
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,962
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 1,079
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 1,098
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
15. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 1,189
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 1,304
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,480
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,754
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 2,247
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,360
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,433
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 3,201
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,879
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,748 + 0,012 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,261
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,350
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,363
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,380
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,394
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,552
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,580
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,591
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,611
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 0,728
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 0,747
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 0,838
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,603 + 0,867
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 0,953
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,129
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,403
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 1,896
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,009
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,082
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 2,850
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,528
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,920 + 0,535 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,386 + 1,001
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,409 + 1,024
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49,425 + 1,040
6. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,453 + 1,068
7. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,522 + 1,137
8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
9. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,568 + 1,183
10. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,669 + 1,284
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,984 + 1,599
12. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:50,087 + 1,702
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,267 + 1,882
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:50,333 + 1,948
15. Axel Bassani (I) Bimota 1:50,376 + 1,991
16. Tito Rabat (E) Honda 1:50,879 + 2,494
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:50,947 + 2,562
18. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:51,072 + 2,687
19. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:51,182 + 2,797
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:51,643 + 3,258
21. Yari Montella (I) Ducati 1:51,880 + 3,495
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:53,274 + 4,889
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,375 + 4,990

