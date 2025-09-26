Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Andrea Locatelli (4./Yamaha): «Podium ist möglich!»

Von Kay Hettich
Andrea Locatelli ist für die SBK-Rennen in Aragon optimistisch
© Gold & Goose

Andrea Locatelli ist für die SBK-Rennen in Aragon optimistisch

Als Vierter beendete Andrea Locatelli den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 im MotorLand Aragón als mit Abstand bester Yamaha-Pilot. Der Italiener hat sich für das zehnte Saisonmeeting viel vorgenommen.
Das MotorLand Aragón gilt wegen seiner langen Geraden und des insgesamt schnellen vierten Sektors nicht als die beste Rennstrecke für Yamaha. Umso überraschender die Performance von Andrea Locatelli am Freitag: In 1:49,086 min büßte der Werkspilot zwar 0,7 sec auf die Tagesbestzeit von Toprak Razgatlioglu (BMW) ein, in der kombinierten Zeitenliste belegte Locatelli aber Platz 4 und damit vor Alvaro Bautista (Ducati) und dem in Aragón gut aufgelegten Michael van der Mark (BMW).

«Ich bin einfach schneller», schmunzelte der 28-Jährige in kleiner Journalistenrunde. «Natürlich versuche ich immer, meine beste Performance abzuliefern, und an diesem Freitag ist es uns das gelungen. Da sich alle über das Wochenende weiter steigern werden, müssen auch wir noch etwas finden. Allerdings konnte ich beobachten, wie manche unserer Gegner Probleme hatten.»

Was Locatelli meint: Das MotorLand erhielt 2024 einen neuen, abrasiven Asphalt, woraus Yamaha mit der reifenschonenden R1 einen Vorteil ziehen könnte. «Ich kann mir vorstellen, dass die Reifenwahl an diesem Wochenende eine Lotterie wird», betonte der Italiener. «Manche sind mit den Reifen offenbar ziemlich am Limit, bei uns hält sich der Verschleiß jedoch im Rahmen. Soweit bin ich zufrieden, wir werden uns aber noch die Daten anschauen, ob wir eine Verbesserungsmöglichkeit finden.»

Locatelli hat in diesem Jahr bereits ein Rennen gewonnen und drei weitere Top-3-Ergebnisse eingefahren. Ein Finish auf diesem Niveau hält der aktuelle WM-Vierte auch beim zehnten Saisonmeeting für machbar. «Ich denke schon. Aragón ist nicht die einfachste Strecke für uns, aber wir haben hier schon gute Rennen gehabt – 2023 habe ich mit Toprak um Platz 2 gekämpft. So kann es wieder laufen, vielleicht aber auch nicht», sagte Loka. «Wenn wir weiter gut arbeiten und am Samstag von weiter vorn starten, können wir das Podium oder zumindest die Top-5 erreichen – gerade, wenn wir das Reifenthema mit ins Kalkül ziehen. Ich mache mir darüber aber keinen Stress und warte einfach ab.»

Übrigens: Bei Yamaha macht Locatelli derzeit den Unterschied. Zweiterbester Yamaha-Pilot ist sein Teamkollege Jonathan Rea als Zwölfter, dahinter folgen Remy Gardner (13.) und Domi Aegerter (15.).

Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 + 0,351 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,612
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,701
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,714
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,731
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,745
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,903
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,931
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,942
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,962
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 1,079
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 1,098
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
15. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 1,189
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 1,304
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,480
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,754
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 2,247
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,360
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,433
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 3,201
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,879
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,748 + 0,012 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,261
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,350
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,363
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,380
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,394
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,552
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,580
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,591
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,611
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 0,728
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 0,747
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 0,838
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,603 + 0,867
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 0,953
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,129
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,403
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 1,896
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,009
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,082
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 2,850
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,528
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,920 + 0,535 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,386 + 1,001
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,409 + 1,024
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49,425 + 1,040
6. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,453 + 1,068
7. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,522 + 1,137
8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
9. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,568 + 1,183
10. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,669 + 1,284
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,984 + 1,599
12. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:50,087 + 1,702
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,267 + 1,882
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:50,333 + 1,948
15. Axel Bassani (I) Bimota 1:50,376 + 1,991
16. Tito Rabat (E) Honda 1:50,879 + 2,494
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:50,947 + 2,562
18. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:51,072 + 2,687
19. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:51,182 + 2,797
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:51,643 + 3,258
21. Yari Montella (I) Ducati 1:51,880 + 3,495
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:53,274 + 4,889
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,375 + 4,990

