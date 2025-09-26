Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Bulega verzichtet auf Unterstützung von Bautista

Von Sebastian Fränzschky
Nicolo Bulega trägt Ducatis letzte Titelhoffnung in der Superbike-WM 2025. Auf Unterstützung von Aruba-Teamkollege Alvaro Bautista baut er nicht – doch der Trainingsauftakt in Aragon macht Mut.
Mit der FP2-Bestzeit signalisierte Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega, dass er bei der Superbike-WM in Aragon ein Kandidat für Siege ist. Seit Mai konnte Bulega kein Rennen gewinnen. Um seine WM-Chance offen zu halten, muss er dringend Punkte auf Toprak Razgatlioglu gutmachen. Auf Schützenhilfe von Teamkollege Alvaro Bautista baut er allerdings nicht.

«Mein Renntempo war heute vor allem am Nachmittag sehr gut. Wir machten eine kleine Änderung, die gut funktionierte», kommentierte er den Trainingstag im Motorland Aragon und bilanzierte: «Es war kein schlechter Tag. Mein Gefühl ist nicht perfekt, aber nicht schlecht. Wir können noch einige Dinge optimieren und wissen bereits, was wir ändern müssen.»

Die Bedingungen auf der Grand-Prix-Strecke waren gut. «Auf der Ideallinie ist der Grip gut. Wenn man die Linie verlässt, dann ist es ziemlich schmutzig. Doch dann hat man ohnehin einen Fehler gemacht», erklärte Bulega. Überholen ist möglich. «Die Linie ist breit genug für zwei Motorräder», so der Italiener.

Aragon ist bekanntermaßen eine der Bautista-Paradestrecken. Im Vorjahr gewann der Spanier den Sprint und das zweite Hauptrennen. Für Ducati könnte Bautista wichtig werden. Doch der Routinier hat bereits klar gemacht, dass er für sich fährt und nicht in den WM-Zweikampf eingreifen wird.

Bulega wundert sich nicht, dass er keine Hilfe von Bautista zu erwarten hat: «Wir befanden uns bereits im vergangenen Jahr in dieser Situation. Ich bat das Team nie, Alvaro nach Hilfe zu fragen. Das möchte ich nicht. Ich will ohne Hilfe gewinnen. Ich denke, es ist normal, dass Alvaro das sagt, weil er das Team verlassen muss. Es ist mir ehrlich gesagt aber ziemlich egal.»

Die Siege in Aragon werden voraussichtlich nur über Razgatlioglu gehen. Das Renntempo des Türken überzeugte. Bulega erwartet, dass sich der Titelverteidiger weiter steigern wird: «Toprak ist am Freitag normalerweise nicht so stark wie am Rest des Wochenendes. Am Samstag und Sonntag macht er immer einen großen Schritt.»

Vor dem zehnten von zwölf Rennwochenenden der Superbike-WM 2025 liegt Bulega 39 Punkte zurück. Bautista hat bereits mehr als 200 Punkte Rückstand und kämpft gegen Barni-Pilot Danilo Petrucci und Yamaha-Pilot Andrea Locatelli um Platz 3 in der Meisterschaft.

Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 + 0,351 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,612
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,701
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,714
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,731
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,745
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,903
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,931
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,942
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,962
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 1,079
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 1,098
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
15. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 1,189
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 1,304
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,480
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,754
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 2,247
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,360
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,433
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 3,201
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,879
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,748 + 0,012 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,261
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,350
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,363
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,380
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,394
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,552
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,580
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,591
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,611
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 0,728
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 0,747
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 0,838
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,603 + 0,867
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 0,953
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,129
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,403
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 1,896
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,009
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,082
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 2,850
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,528
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,920 + 0,535 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,386 + 1,001
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,409 + 1,024
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49,425 + 1,040
6. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,453 + 1,068
7. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,522 + 1,137
8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
9. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,568 + 1,183
10. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,669 + 1,284
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,984 + 1,599
12. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:50,087 + 1,702
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,267 + 1,882
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:50,333 + 1,948
15. Axel Bassani (I) Bimota 1:50,376 + 1,991
16. Tito Rabat (E) Honda 1:50,879 + 2,494
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:50,947 + 2,562
18. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:51,072 + 2,687
19. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:51,182 + 2,797
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:51,643 + 3,258
21. Yari Montella (I) Ducati 1:51,880 + 3,495
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:53,274 + 4,889
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,375 + 4,990

