MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Bautista: «Näher dran als auf anderen Strecken»

Von Sebastian Fränzschky
Alvaro Bautista wartet seit einem Jahr auf einen Sieg in der Superbike-WM: Beim Heimspiel in Aragon stehen die Vorzeichen nicht schlecht. Nach dem Freitag zog der Ex-Weltmeister ein positives Fazit.
«Kein schlechter Tag für mich», kommentierte Alvaro Bautista, nachdem er den Freitag bei der Superbike-WM in Aragon auf der fünften Position beendet hatte. Im Gegensatz zu anderen Fahrern verzichtete Bautista auf eine Zeitenjagd mit frischen Reifen. Dass er schlussendlich 0,7 Sekunden zurücklag, wertet der 40-Jährige als positives Signal, zumal er in Sachen Renntempo etwas stärker ist als auf eine Runde.

«Ich hatte bereits am Morgen ein gutes Gefühl. Ich fühlte mich wohler, war nicht so sehr am Limit und konnte pushen. Ich hatte einfach mehr Kontrolle. Natürlich ist das Motorrad unverändert. Alles ist identisch, auch das Gewicht», spielte er ein weiteres Mal die Zusatzgewichte an seiner Ducati Panigale V4R an.

Aragon war in der Vergangenheit eine der besten Strecken für Bautista, wenn nicht sogar die beste. «Das Layout passt gut zu meinem Stil und der Ducati. Mein Gefühl ist aber richtig gut», freute sich der Lokalmatador, der dennoch ohne große Erwartungen in den Samstag geht: «Toprak und Nicolo waren heute schnell. Wir waren ein bisschen langsamer.»

«Gut ist, dass ich am Morgen und am Nachmittag jeweils nur einen Reifensatz nutzte. Ich arbeitete am Renntempo und dem Gefühl», erklärte Bautista. Er ist sich bewusst, dass eine ordentliche Superpole der Schlüssel zu guten Rennen sein wird. Das Tempo auf eine schnelle Runde bereitete dem Ex-Champion zuletzt große Schwierigkeiten. Oft stand Bautista nur in der dritten, vierten oder fünften Startreihe.

«Die Startposition ist sehr wichtig. Bei vielen Rennen war ich schnell genug für das Podium, doch wenn man weit hinten startet, ist es viel schwieriger. Wenn wir weiter vorne starten können, dann haben wir ein einfacheres Leben. Ich behaupte nicht, dass wir hier um Siege kämpfen können. Doch ich denke, wir sind näher dran als auf anderen Strecken», grübelte er.

Dass Aragon mit der langen Gegengeraden eine Ducati-Strecke ist, wollte Bautista nicht bestätigen: «Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass Ducati hier einen Vorteil hat.»

Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 + 0,351 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,612
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,701
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,714
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,731
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,745
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,903
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,931
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,942
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,962
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 1,079
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 1,098
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
15. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 1,189
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 1,304
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,480
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,754
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 2,247
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,360
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,433
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 3,201
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,879
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,748 + 0,012 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,261
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,350
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,363
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,380
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,394
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,552
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,580
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,591
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,611
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 0,728
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 0,747
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 0,838
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,603 + 0,867
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 0,953
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,129
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,403
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 1,896
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,009
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,082
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 2,850
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,528
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,920 + 0,535 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,386 + 1,001
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,409 + 1,024
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49,425 + 1,040
6. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,453 + 1,068
7. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,522 + 1,137
8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
9. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,568 + 1,183
10. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,669 + 1,284
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,984 + 1,599
12. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:50,087 + 1,702
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,267 + 1,882
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:50,333 + 1,948
15. Axel Bassani (I) Bimota 1:50,376 + 1,991
16. Tito Rabat (E) Honda 1:50,879 + 2,494
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:50,947 + 2,562
18. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:51,072 + 2,687
19. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:51,182 + 2,797
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:51,643 + 3,258
21. Yari Montella (I) Ducati 1:51,880 + 3,495
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:53,274 + 4,889
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,375 + 4,990

