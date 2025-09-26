Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Michael vd Mark (BMW): «Vorderreifen wird gefressen»

Von Kay Hettich
Michael van der Mark
© Gold & Goose

Michael van der Mark

Als Sechster am Freitag büßte Michael van der Mark nur 0,1 sec auf den Dritten ein. Einziges Problem des BMW-Piloten beim Meeting der Superbike-WM 2025 in Aragón ist der Reifenverschleiß.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Kaum hat Michael van der Mark von BMW gesagt bekommen, dass man kommende Saison ohne ihn plant, zeigt die Formkurve des 32-Jährigen nach oben und er glänzte zuletzt in Magny-Cours am Sonntag mit fünften Plätzen. Auch das zehnte Superbike-Meeting im MotorLand Aragón beginnt für den Niederländer verheißungsvoll: Siebter im FP1, Platz 6 im zweiten Training.

Mehr noch als das: Van der Mark büßte in 1:49,116 min zwar 0,7 sec auf die Tagesbestzeit seines ROKiT-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu ein, auf den drittplatzierten Sam Lowes (Ducati) fehlen ihm aber nur 0,1 sec – wäre da nicht ein Sturz am Vormittag und der enorme Reifenverschleiß!

«Das war schon ein richtig guter Freitag», stellte van der Mark im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Redakteur Sebastian Fränzschky klar. «Tatsächlich war es beim ersten Run wie in Magny-Cours. Ich fühlte mich super auf dem Motorrad, hatte Spaß und das Bike war spielerisch zu fahren. Was wir aber schon im FP1 gesehen haben, ist, dass der Vorderreifen an diesem Wochenende ein Thema sein wird. Der Reifen wird förmlich aufgefressen. Als ich gegen Ende noch mal auf die Piste fuhr, machten mich meine Jungs darauf aufmerksam, aber ich habe es versaut und bin trotzdem in der letzten Kurve gestürzt. Das war ein dummer Fehler.»

Platz 6 im FP2 bedeutete auch Sechster der kombinierten Zeitenliste. «Im zweiten Training lief es aber wieder gut und die BMW funktionierte prächtig. Uns fehlen etwa 0,3 sec auf die Distanz. Insgesamt bin ich glücklich, wie es gelaufen ist», versicherte der Supersport-Weltmeister von 20214. «Am Nachmittag war auch der Reifenverschleiß geringer. Offenbar hatten sich die Bedingungen auf der Strecke etwas gebessert. Generell ist Aragón aber hart zum Vorderreifen.»

Wie wird sich van der Mark das Rennen einteilen? «Tja… einerseits muss man pushen, andererseits muss man sich zurückhalten», grübelte der Niederländer. «So habe ich es auch im zweiten Lauf in Magny-Cours gemacht. Dort war ich am Anfang etwas zu konservativ unterwegs, konnte aber meine Pace bis zum Ende durchziehen. Hier in Aragón wird sich wahrscheinlich jeder etwas zurücknehmen und sanft mit den Reifen umgehen, denn das Rennen wird lang. Den Unterschied wird man erst gegen Rennende ausmachen können.»

Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 + 0,351 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,612
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,701
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,714
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,731
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,745
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,903
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,931
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,942
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,962
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 1,079
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 1,098
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
15. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 1,189
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 1,304
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,480
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,754
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 2,247
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,360
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,433
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 3,201
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,879
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,736 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,748 + 0,012 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:48,997 + 0,261
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,086 + 0,350
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,099 + 0,363
6. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,116 + 0,380
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49,130 + 0,394
8. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,288 + 0,552
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,316 + 0,580
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:49,327 + 0,591
11. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,347 + 0,611
12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,464 + 0,728
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49,483 + 0,747
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:49,574 + 0,838
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,603 + 0,867
16. Yari Montella (I) Ducati 1:49,689 + 0,953
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:49,865 + 1,129
18. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,139 + 1,403
19. Tito Rabat (E) Honda 1:50,632 + 1,896
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:50,745 + 2,009
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:50,818 + 2,082
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:51,586 + 2,850
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,264 + 4,528
Zeiten Superbike-WM 2025, Aragon, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:48,385 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:48,920 + 0,535 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:49,386 + 1,001
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:49,409 + 1,024
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49,425 + 1,040
6. Andrea Iannone (I) Ducati 1:49,453 + 1,068
7. Michael vd Mark (NL) BMW 1:49,522 + 1,137
8. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:49,556 + 1,171
9. Alex Lowes (GB) Bimota 1:49,568 + 1,183
10. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49,669 + 1,284
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,984 + 1,599
12. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:50,087 + 1,702
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:50,267 + 1,882
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:50,333 + 1,948
15. Axel Bassani (I) Bimota 1:50,376 + 1,991
16. Tito Rabat (E) Honda 1:50,879 + 2,494
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:50,947 + 2,562
18. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:51,072 + 2,687
19. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:51,182 + 2,797
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:51,643 + 3,258
21. Yari Montella (I) Ducati 1:51,880 + 3,495
22. Thomas Bridewell (GB) Honda 1:53,274 + 4,889
23. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:53,375 + 4,990

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 26.09., 17:20, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Fr. 26.09., 18:20, Motorvision TV
    Classic Races
  • Fr. 26.09., 18:45, Motorvision TV
    Monaco Grand Prix Historique
  • Fr. 26.09., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Fr. 26.09., 19:50, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 26.09., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Fr. 26.09., 20:50, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 26.09., 21:35, Motorvision TV
    All Wheel Drive Safari Challenge
  • Fr. 26.09., 22:05, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
  • Fr. 26.09., 22:35, Motorvision TV
    US Pro Pulling
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2609054513 | 5