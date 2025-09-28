Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Andrea Iannone (4.) mürrisch: «Sollte Standard sein»

Von Kay Hettich
Andrea Iannone: Bester Kunden-Pilot in Aragon
© Gold & Goose

Andrea Iannone: Bester Kunden-Pilot in Aragon

Im zweiten Superbike-Lauf zeigte Ducati-Privatier Andrea Iannone als Vierter seine beste Leistung im MotorLand Aragón. Wirklich zufrieden wirkte der Vorjahressieger damit aber nicht.
Aragón ist für Andrea Iannone ein besonderer Ort, denn in der MotoGP fuhr er 2018 als Dritter auf das Podium und in seinem ersten Superbike-Jahr stürmte er im ersten Lauf von Startplatz 2 zu seinem bisher einzigen Sieg.

2025 war der Go Eleven-Pilot nicht ganz so erfolgreich, doch mit drei Top-6-Ergebnisse war das MotorLand erneut eines der besseren Superbike-Meetings von Iannone. Besonders am Sonntag beeindruckte der Ducati-Privatier mit zwei vierten Plätzen. Erfolgreicher war er in diesem Jahr nur beim Saisonauftakt in Australien, wo er seine beiden einzigen Podestplätze einfahren konnte.

Iannone ist aber nicht nur ein talentierter Rennfahrer. Er versteht es auch hervorragend, ein solides Rennwochenende schlechtzureden.

«Solche Ergebnisse sollten wir immer abliefern, aber in diesem Jahr haben wir den Schwung verloren», brummte der 36-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Redakteur Sebastian Fränzschky. «Überrascht bin ich von den Ergebnissen wiederum nicht und angesichts der Probleme in diesem Jahr, freue ich mich auch. Bei unseren Möglichkeiten sollte das unser Standard sein. Das Gefühl mit dem Bike war gut. Ich konnte überholen, kämpfte und die Rundenzeiten waren ansprechend. Am Freitag lagen wir 1,7 sec zurück, also war das nicht schlecht.»

Nach seiner Rookie-Saison ließ sich Iannone mehr Unterstützung von Ducati zusichern, dennoch sind die Ergebnisse schlechter. Was sind nach Meinung des Italieners die Gründe hierfür?

«Das möchte ich nicht kommentieren. Ich bin mit mir und mit jedem im Reinen. Ich möchte nicht darüber diskutieren oder neue Baustellen aufmachen», drückte sich Iannone vor einer Antwort. «Aber ich habe 2024 viele Male gesagt, dass wir uns verbessern müssen. Stattdessen wurde es schlechter. Ich selbst habe an mir gearbeitet, trotzdem wurde es schlechter. Die Ursache ist also simpel …»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

