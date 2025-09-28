Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist Weltmeister!

Toprak Razgatlioglu (BMW): Analyse seiner Niederlage

Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu

Obwohl Toprak Razgatlioglu im MotorLand Aragón sein ganzes Können in die Waagschale legte, wurde der BMW-Pilot am Sonntag von Nicolò Bulega (Ducati) besiegt. Der Weltmeister erklärt, was am Ende den Ausschlag gab.
Dass das MotorLand Aragón eine Herausforderung sein würde, war Toprak Razgatlioglu schon im Vorfeld bewusst. Schon 2024 musste der BMW-Pilot für drei zweite Plätze über sich hinauswachsen und profitierte dabei im ersten Lauf vom technisch bedingten Ausfall von Nicolò Bulega in Führung liegend.

In diesem Jahr holte Razgatlioglu am Samstag im ersten Lauf zwar seinen ersten Superbike-Sieg im MotorLand, doch am Rennsonntag hatte er gegen den Italiener im Ducati-Werkspilot das Nachsehen – im Superpole-Race um 0,1 sec und im zweiten Hauptrennen um 3,2 sec.

«Trotzdem haben wir in allen Rennen einen schönen Fight gezeigt», tröstete sich Razgatlioglu. «Das erste Rennen war für mich fantastisch, weil ich endlich in Aragón einen Sieg einfahren konnte. Im Superpole-Race habe ich das Rennen erst in der letzten Kurve verloren. Ich hatte dort keine Optionen, denn egal ob ich es innen oder außen versuchte, wurde ich dennoch überholt – Nicolò war dort 0,3 bis 0,4 sec schneller! Im zweiten Lauf gab ich alles. Als Álvaro in den letzten drei Runden näherkam, habe ich mich voll reingehängt. Erst in der letzten Runde, als ich eine Sekunde vor ihm war, habe ich es ruhiger angehen lassen. Platz 2 war mir wichtig, auch hinsichtlich der Gesamtwertung.»

Zur erfolgreichen Titelverteidigung genügen Razgatlioglu zweite Plätze, von daher sind die Ergebnisse in Aragón für den Weltmeister kein Beinbruch. Bei noch zwei ausstehenden Meetings führt Razgatlioglu 36 Punkte vor Bulega.

Im zweiten Lauf sahen wir einen der seltenen Fehler des 28-Jährigen, als er sich in Runde 12 verbremste und in einer Rechtskurve eine weite Linie fahren musste. Den daraus resultierenden Rückstand konnte der Ausnahmekönner aus der Türkei nicht mehr aufholen. Was war passiert?

«In Kurve 7 fuhr Nicolò innen und ich wollte ihn auch gar nicht überholen. Als ich aber bremste und herunterschaltete, spürte ich keine Motorbremse – im Gegenteil schob das Motorrad nach vorn», erklärte der BMW-Pilot. «Ich verstand nicht wieso und war überrascht. Ich nahm sogar den ersten Gang, weil ich im zweiten Gang keine Verzögerung spürte. Aber das spielte im Grunde keine Rolle. Ich habe einen Fehler gemacht, und selbst wenn nicht, hätte ich nur eine kleine Chance gegen ihn gehabt, dafür war Ducati in der letzten Kurve einfach zu stark. Die Elektronik arbeitet bei ihnen besser, das Motorrad hat viel Drehmoment und eine super Beschleunigung. Das ist es, warum Aragón eine Ducati-Strecke ist. Bei meiner BMW drehte das Hinterrad durch, sobald ich am Gasgriff drehte.»

Mit bloßem Auge war erkennbar, wie viel kontrollierter Bulega sein Motorrad verzögern konnte, obwohl diese Disziplin eigentlich die Stärke von Razgatlioglu ist!

«Das gesamte Wochenende war unsere Motorbremse nicht sonderlich gut. Im Grunde habe ich das Bike ausschließlich über das Vorderrad verzögert», verriet der WM-Leader. «Ich konnte sehen, wie unglaublich gut die Motorbremse bei der Ducati arbeitet. Wenn ich neben ihm eine Kurve anbremste, glaubte ich, er würde die Kurve nicht bekommen, aber zu meiner Überraschung kriegte er es in der letzten Bremsphase hin und konnte einlenken. Auch das Turning und der Grip waren auf einem anderen Level. Ich habe ihn an jeder erdenklichen Stelle überholt, aber das Risiko brauchte ich gar nicht eingehen, weil er auf der Geraden einfach an mir vorbeifuhr. Er gab nur in der letzten Kurve alles, alle anderen Kurven fuhr er normal. Schön ist das nicht, wenn man in jeder Runde am Limit ist, und sich sein Gegner nur in der einen Kurve anstrengen muss.»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

