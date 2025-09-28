Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist Weltmeister!

Bulega bezwingt Toprak – mit Rat von Bagnaia

Von Sebastian Fränzschky
Nach der hauchdünnen Niederlage am Samstag schlug Nicolo Bulega bei der Superbike-WM in Aragon im Superpole-Rennen und im zweiten Lauf zurück – und beendete damit die Siegesserie von Toprak Razgatlioglu.
Ducati-Pilot Nicolo Bulega wirkte nach dem perfekten Sonntag erleichtert. Mit dem hart erkämpften Sieg im Superpole-Rennen am Vormittag beendete er die Siegesserie von BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu. Im zweiten Hauptrennen setzte sich Bulega mit einem taktisch cleveren Manöver deutlicher gegen den Weltmeister durch und triumphierte erneut. Hilfestellung erhielt Bulega auch von MotoGP-Pilot Francesco Bagnaia, der ihm aus Motegi wertvolle Tipps sendete.

«Der Frust von gestern hat mich heute sehr stark motiviert», kommentierte Bulega beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Aragon. «Am Samstag war ich frustriert, weil mir klar war, dass ich schnell genug bin. Doch ich kämpfte mit einigen kleinen Problemen. Wir haben am Abend sehr intensiv gearbeitet und die Dinge optimiert, die mir am Samstag nicht gut gefallen haben.»

Im entscheidenden Duell mit Razgatlioglu war vor allem die letzte Passage vor der Gegengeraden ausschlaggebend. «Ich verstand, dass er mich einfach nur blockieren will. Er wusste, dass ich ein bisschen schneller war. Er versuchte immer wieder, mich zu stören. Als mir das klar wurde, versuchte ich, mich vorne zu behaupten und die Linie in Kurve 15 enger zu fahren. Ich war in dieser Kurve schlecht. Vielleicht war er auch nur besonders gut.»

Eine unerwartete Hilfe bekam Bulega von einem prominenten Landsmann: MotoGP-Pilot Francesco «Pecco» Bagnaia. Der Italiener hatte in Japan ein Erfolgserlebnis gefeiert und fand dennoch Zeit für ein paar Tipps.

«Er sendete mir eine Nachricht und gab mir einen Ratschlag, den ich im Rennen nutze. Es funktionierte, denn Toprak überholte mich nicht so oft in Kurve 15», schilderte Bulega und präzisierte: «Pecco meinte, ich muss die Bremse in Kurve 14 etwas lösen und eine weitere Linie fahren. Wir unterhielten uns ein bisschen, ich schilderte ihm meine Probleme in dieser Kurve. Er versuchte, mir zu helfen.»

Dass Bulega die Siegesserie des Weltmeisters stoppte, stand für ihn selbst nicht im Vordergrund. «Mich freut weniger, die Siegesserie von Toprak beendet zu haben. Wichtiger ist mir, meine Serie von zweiten Plätzen beendet zu haben. Das war sehr wichtig. Bereits im Parc Ferme erklärte ich, dass ich diesen Sieg benötigt habe. Diese beiden Siege hier am Sonntag schenken mir Motivation für die ausstehenden zwei Rennwochenenden», erklärte der Italiener.

Mit Blick auf die nächsten Stationen der Superbike-WM zeigte sich der Ducati-Pilot zuversichtlich. «Estoril mag ich, aber Jerez ist neben Phillip Island eine meiner Lieblingsstrecken. Doch ich war bereits in meiner Debütsaison sehr schnell in Estoril – ich gewann das Superpole-Rennen», erinnerte er sich an das spannende Sprintrennen vor einem Jahr.

Mit der neuen Portion Selbstvertrauen reist Bulega nun zu den letzten beiden Saisonstationen – der Rückstand in der WM reduzierte sich am Sonntag von 44 auf 36 Punkte. In Estoril und Jerez werden insgesamt 124 Zähler vergeben. Noch ist die WM also offen.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

