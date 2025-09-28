Jonathan Rea (5./Yamaha): «Unglaublich, aber...»
Jonathan Rea (65) im Sandwich der Ducati-Piloten Andrea Iannone und Alvaro Bautista
Yamaha hatte beim zehnten Meeting der Superbike-WM 2025 einen schweren Stand. Aushängeschild Andrea Locatelli – immerhin WM-Vierter – kam in den langen Rennen nicht über Platz 7 hinaus und verpasste im Superpole-Race die Top-9. Für das beste Finish sorgte Jonathan Rea als Fünfter im zweiten Lauf.
Tatsächlich fuhr der Nordire ein starkes Rennen. Schon am Start blitzte sein Können auf, als er aus der dritten Reihe als Vierter in die erste Kurve einbog. Fortan kämpfte der 38-Jährige mit Andrea Iannone und Álvaro Bautista um den dritten Platz auf dem Podium. Dass er am Ende als Fünfter die Ducati-Piloten nicht halten konnte – den Italiener jedoch nur um 0,6 sec – und Fünfter wurde, schmälert die Leistung des Yamaha-Piloten nicht.
«Ein gutes Rennen und viel besser als am Samstag», erzählte Rea SPEEDWEEK.com. «Wir haben das Set-up ein wenig angepasst, weil ich im ersten Lauf nach fünf Runden mit dem Grip am Hinterrad zu kämpfen hatte. Im Warm-up spürte ich, dass ich damit schneller fahren konnte. Wir entschieden uns außerdem im Superpole-Race dazu, den härteren Vorderreifen zu verwenden, der mein Favorit ist. Dieser Reifen passt besser zu meinem Fahrstil, aber im Superpole-Race kamen wir knapp hinter Petrucci und Alex auf Platz 8.»
Rea weiter: «Dafür gelang mir im zweiten Rennen ein guter Start und ich war sofort in einer guten Position. Ich versuchte, im Windschatten von Bautista zu bleiben, aber er war etwas zu schnell für mich. Für mich fühlte es sich die meiste Zeit an, als wäre ich allein auf der Strecke. Aber dann kam Iannone angerauscht und ich biss die Zähne zusammen und klemmte mich hinter ihn. Ich hoffte auf einen Fehler von ihm, aber den Gefallen tat er mir nicht.»
Es ist Reas zweites Top-5-Finish in diesem Jahr und erst das siebte überhaupt mit Yamaha! «Mein Bike fühlte sich konkurrenzfähig an. In manchen Bereichen hatte es Stärken und natürlich auch Bereiche, die man verbessern könnte», erklärte der 119-fache Sieger. «Die Yamaha mag flüssigen Passagen und in diesen Sektoren war mein Bike besser als die Motorräder von Bautista und Iannone vor mir. An Kurve 15 bis zur Start-Ziel-Linie habe ich auf Bautista aber einige Zehntelsekunden verloren, sicher 0,3 bis 0,4 sec. So etwas holt man nicht so einfach wieder auf. Ich bin aber zufrieden, weil ich das Gefühl hatte, das Maximum aus unserem Paket herausgeholt zu haben.»
Das Fazit von Rea: «Für mich ist das Ergebnis großartig und auch, bester Yamaha-Pilot zu sein. Man muss aber auch feststellen, dass ich 13 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel kam, und das ist im Rennsport eine Ewigkeit. Es ist offensichtlich, dass wir uns verbessern müssen.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,248 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,973
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 12,904
|5.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 13,521
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 16,102
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,103
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,802
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 19,575
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 23,297
|11.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 23,786
|12.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,209
|13.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 24,253
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,257
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 24,971
|16.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,200
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 43,902
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 51,404
|19.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ > 1 min
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael vd Mark (NL)
|Yamaha
|-
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|BMW
|-
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Honda
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 0,105 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 0,703
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 1,593
|5.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 1,810
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 3,626
|7.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 3,677
|8.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 5,138
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 7,115
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 7,288
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 7,522
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 7,754
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,601
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 12,676
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 13,620
|16.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 13,825
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 20,437
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 26,280
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 33,654
|20.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Tito Rabat (E)
|Honda
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,030 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 0,977
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 4,114
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,485
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 7,427
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 9,734
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 14,342
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 14,866
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 15,282
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 17,276
|12.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 18,188
|13.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 23,224
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 23,657
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,945
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 36,199
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 36,291
|18.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 43,343
|19.
|Thomas Bridewell (GB)
|Yamaha
|+ 49,944
|20.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Honda
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Yamaha
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|523
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|487
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|254
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|253
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|169
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|135
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|120
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|114
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|93
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|93
|14.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|75
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|68
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|66
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|33
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|25
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1