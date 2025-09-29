Danilo Petrucci (Ducati): Stumpfe Waffe, blaues Auge

Obwohl Danilo Petrucci in Aragón nicht seine beste Saisonleistung ablieferte, reichte es für Barni Ducati zum Gewinn der Independent-Team-Wertung. Und weil seine Gegner patzten, ist auch der dritte WM-Rang in Sichtweite.

Mit sieben Podestplätzen und zahlreichen Top-5-Ergebnissen brachte sich Danilo Petrucci in die Position, die Superbike-WM 2025 als Gesamtdritter zu beenden. In Aragón punktete der Italiener in allen drei Rennen und fuhr im ersten Lauf am Samstag als Vierter das beste Ergebnis ein. Das reichte Barni Racing, um die Independent-Team-Wertung vorzeitig zu gewinnen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Petrucci und Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bulega, Bautista © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega Zurück Weiter

Am Sonntag sprangen für den 34-Jährigen dagegen nur die Positionen 7 und 8 heraus. Petrucci kämpfte mit einer stumpfen Waffe, obwohl die Ducati V4R im MotorLand das überlegene Motorrad war.

«Es war ein ziemlich schwieriger Tag», stöhnte Petrucci am Sonntagnachmittag. «Im Sprint hatte ich eine gute Pace, aber leider machte ich in der ersten Kurve der ersten Runde einen Fehler: Ich kam zu weit raus und verlor den Kontakt zu den Führenden. Danach versuchte ich, ein paar Positionen gutzumachen, aber es war zu spät; ich war schon zu weit zurück. Im zweiten Rennen – ich weiß nicht, was passiert ist – spürte ich schon in der Einführungsrunde, dass der Hinterreifen nicht viel Grip hatte. Besonders in der Kurvenmitte rutschte das Bike extrem, und es war wirklich schwierig, das Rennen zu Ende zu fahren. Ich versuchte zu kämpfen, aber mir standen nicht viele Waffen zur Verfügung. Wir haben heute nicht viele Punkte geholt, was bedauerlich ist, aber wir kämpfen weiter.»

Auch wenn Aragón nicht optimal für Petrucci verlief, sicherte er beim zehnten Saisonmeeting seinen dritten WM-Rang weiter ab – dank der Hilfe seiner Verfolger: Andrea Locatelli (4./Yamaha) holte in allen drei Rennen 18 Punkte und bei Alvaro Bautista (5./Ducati) waren es 23 – der Spanier war im ersten Lauf gestürzt. Petrucci holte 24 Punkte und liegt bei noch zwei Rennwochenenden 30 Punkte vor dem Yamaha-Piloten.