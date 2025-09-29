Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist Weltmeister!

Danilo Petrucci (Ducati): Stumpfe Waffe, blaues Auge

Von Kay Hettich
Danilo Petrucci ist im MotorLand Aragon mit einem blauen Auge davongekommen
© Gold & Goose

Danilo Petrucci ist im MotorLand Aragon mit einem blauen Auge davongekommen

Obwohl Danilo Petrucci in Aragón nicht seine beste Saisonleistung ablieferte, reichte es für Barni Ducati zum Gewinn der Independent-Team-Wertung. Und weil seine Gegner patzten, ist auch der dritte WM-Rang in Sichtweite.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Mit sieben Podestplätzen und zahlreichen Top-5-Ergebnissen brachte sich Danilo Petrucci in die Position, die Superbike-WM 2025 als Gesamtdritter zu beenden. In Aragón punktete der Italiener in allen drei Rennen und fuhr im ersten Lauf am Samstag als Vierter das beste Ergebnis ein. Das reichte Barni Racing, um die Independent-Team-Wertung vorzeitig zu gewinnen.

Am Sonntag sprangen für den 34-Jährigen dagegen nur die Positionen 7 und 8 heraus. Petrucci kämpfte mit einer stumpfen Waffe, obwohl die Ducati V4R im MotorLand das überlegene Motorrad war.

«Es war ein ziemlich schwieriger Tag», stöhnte Petrucci am Sonntagnachmittag. «Im Sprint hatte ich eine gute Pace, aber leider machte ich in der ersten Kurve der ersten Runde einen Fehler: Ich kam zu weit raus und verlor den Kontakt zu den Führenden. Danach versuchte ich, ein paar Positionen gutzumachen, aber es war zu spät; ich war schon zu weit zurück. Im zweiten Rennen – ich weiß nicht, was passiert ist – spürte ich schon in der Einführungsrunde, dass der Hinterreifen nicht viel Grip hatte. Besonders in der Kurvenmitte rutschte das Bike extrem, und es war wirklich schwierig, das Rennen zu Ende zu fahren. Ich versuchte zu kämpfen, aber mir standen nicht viele Waffen zur Verfügung. Wir haben heute nicht viele Punkte geholt, was bedauerlich ist, aber wir kämpfen weiter.»

Auch wenn Aragón nicht optimal für Petrucci verlief, sicherte er beim zehnten Saisonmeeting seinen dritten WM-Rang weiter ab – dank der Hilfe seiner Verfolger: Andrea Locatelli (4./Yamaha) holte in allen drei Rennen 18 Punkte und bei Alvaro Bautista (5./Ducati) waren es 23 – der Spanier war im ersten Lauf gestürzt. Petrucci holte 24 Punkte und liegt bei noch zwei Rennwochenenden 30 Punkte vor dem Yamaha-Piloten.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 29.09., 11:55, SPORT1+
    The Front Row
  • Mo. 29.09., 11:55, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Mo. 29.09., 12:20, SPORT1+
    The Front Row
  • Mo. 29.09., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 29.09., 14:10, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mo. 29.09., 14:30, WDR Fernsehen
    Plötzlich Onkel
  • Mo. 29.09., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mo. 29.09., 16:45, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Mo. 29.09., 17:15, Motorvision TV
    Rallye: Britische Meisterschaft
  • Mo. 29.09., 18:10, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2909054513 | 5