Harakiri-Aktion: Montella torpedierte Aegerter
«Schlecht, sehr schlecht», bilanzierte Dominique Aegerter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com das Rennwochenende der Superbike-WM in Aragon und zählte auf: «Gestern Platz 11, heute Platz 13, zudem wurde ich im Sprintrennen abgeschossen. Im Qualifying war ich nur 14., mein Renntempo war aber gut. Wir kämpften hier mit bekannten Problemen.»
Was meint der ehrgeizige Schweizer damit? «Wir holen nicht das Maximum aus der Elektronik heraus. Deshalb ist es sehr schwierig, mit den anderen Herstellern zu kämpfen», erklärte Aegerter, der ohne Vorbereitung ins Aragon-Wochenende ging. Während andere Hersteller vor dem Rennwochenende einen Test absolvierten, glänzte Yamaha mit Abwesenheit.
Der Tiefpunkt des Sonntags war der verpatzte Sprint. Barni-Pilot Yari Montella verschätzte sich in der Anfangsphase und beförderte Aegerter aus dem Rennen. «Er fuhr viel zu schnell in die Kurve, wo kein Platz war. Dann berührte er mich und ich flog via Highsider ab. Ich habe mir keine Verletzung zugezogen, spüre aber im ganzen Körper Schmerzen», schilderte Aegerter. Montella erhielt eine doppelte Long-Lap-Penalty. Doch das war für Aegerter ein schwacher Trost.
Durch Aktion wurde Aegerter um die Chance gebracht, sich mit einem Top-9-Ergebnis im Sprint in eine bessere Ausgangslage für Lauf 2 zu bringen. «Man beendet das Rennen weit hinten, wenn man nicht in den ersten beiden Startreihen steht, einen guten Start hat und in den ersten Runden die Position halten kann. Es geht nicht, von hinten nach vorne zu fahren», stöhnte er.
Am Potenzial der Yamaha R1 zweifelt Aegerter nicht: «Wir haben eine sehr starke Basis. Wenn man mit unserem Motorrad freie Fahrt hat, dann sind die Rundenzeiten gut und der Reifenverbrauch niedrig. Doch Zweikämpfe sind kaum möglich.»
Das Kapitel GRT-Yamaha nähert sich für Aegerter dem Ende. Unterm Strich verliefen die zurückliegenden drei Jahre nicht wie erhofft, auch wenn Aegerter hin und wieder starke Leistungen zeigte und Meilensteine wie die erste Startreihe oder das Podium feierte.
«Es war viel Pech dabei, das kann ich sicher so sagen. Ich wurde heute erneut abgeschossen, bereits in Misano wurde ich abgeschossen. Zudem gab es einige technische Defekte. In meiner Debütsaison wurde ich ebenfalls mehrfach abgeschossen», blickt Aegerter zurück und hofft auf mehr Glück bei den ausstehenden Events in Estoril und Jerez.
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,248 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,973
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 12,904
|5.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 13,521
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 16,102
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,103
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,802
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 19,575
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 23,297
|11.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 23,786
|12.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,209
|13.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 24,253
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,257
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 24,971
|16.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,200
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 43,902
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 51,404
|19.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ > 1 min
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael vd Mark (NL)
|Yamaha
|-
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|BMW
|-
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Honda
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 0,105 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 0,703
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 1,593
|5.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 1,810
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 3,626
|7.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 3,677
|8.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 5,138
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 7,115
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 7,288
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 7,522
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 7,754
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,601
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 12,676
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 13,620
|16.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 13,825
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 20,437
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 26,280
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 33,654
|20.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Tito Rabat (E)
|Honda
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,030 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 0,977
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 4,114
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,485
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 7,427
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 9,734
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 14,342
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 14,866
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 15,282
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 17,276
|12.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 18,188
|13.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 23,224
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 23,657
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,945
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 36,199
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 36,291
|18.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 43,343
|19.
|Thomas Bridewell (GB)
|Yamaha
|+ 49,944
|20.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Honda
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Yamaha
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|523
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|487
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|254
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|253
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|169
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|135
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|120
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|114
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|93
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|93
|14.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|75
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|68
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|66
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|33
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|25
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1