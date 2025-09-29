Locatelli (7.): Glanzloses Wochenende in Aragon

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Sebastian Fränzschky
Zwei siebte Plätze und keine Punkte im Sprint: Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli erlebte bei der Superbike-WM in Aragon ein durchwachsenes Wochenende und stand im Schatten von Teamkollege Jonathan Rea.
Aragon war für Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli ein schwieriges Wochenende. Das finale Rennen schloss er mit einem siebten Platz ab. Auf Sieger Nicolo Bulega verlor Locatelli mehr als 17 Sekunden. Zudem war er dieses Mal nur zweitbester Yamaha-Pilot. Ein furios fahrender Jonathan Rea stellte Platz 5 sicher.

In der Meisterschaft wird es für Locatelli noch einmal eng. Ex-Weltmeister Alvaro Bautista liegt nur noch einen Punkt hinter Locatelli. WM-Bronze hingegen dürfte sowohl für Locatelli als auch Bautista unrealistisch sein: Danilo Petrucci hat aktuell 30 Punkte Vorsprung.

Die schwache Form von Aragon wurmt Locatelli: «Es war ein schwieriger Tag für mich. Nach dem Rennen am Samstag war ich zuversichtlich, dass es uns gelingt, das Motorrad zu verbessern und einen Schritt nach vorn zu machen. Doch schlussendlich sollte Sonntag für mich der schwierigste Tag von allen werden.»

Im Sprint kam er als Zwölfter außerhalb der Punkteränge ins Ziel. «Wir müssen das Wochenende abhaken und nach vorne schauen. Sicher war es keine Hilfe, hierhin zu kommen, ohne zuvor getestet zu haben», hinterfragte er Yamahas Teststrategie.

«Doch am Freitag sah es gut aus und wir waren zuversichtlich. Am Samstag versuchte ich, den Anschluss zur Spitze zu halten, was schwierig wurde, da der Vorderreifen abbaute. Am Sonntag hatte ich mit beiden Reifen Probleme. Vermutlich haben wir bei der Abstimmung die falsche Entscheidung getroffen», grübelte Locatelli.

Mit Estoril und Jerez stehen zwei Rennwochenenden bevor, auf denen die Yamaha R1 in der Vergangenheit konkurrenzfähiger war als in Aragon. «Für Estoril bin ich optimistisch, ich mag den Kurs. In der Vergangenheit waren wir auf dieser Strecke immer sehr schnell. Wir müssen zuversichtlich bleiben und hoffen, dass wir dort stärker sind», so der WM-Vierte.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

