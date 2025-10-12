Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: 2027 kann sich alles ändern

Sieger Nicolo Bulega: «Mein Plan ist aufgegangen!»

Von Stephan Moosbrugger
Nicolo Bulega war in Lauf 2 in Estoril nicht zu biegen
© Gold & Goose

Nicolo Bulega war in Lauf 2 in Estoril nicht zu biegen

Superbike-Ass Nicolo Bulega (Ducati) zeigte in Lauf 2 in Estoril eine souveräne Leistung. Auf WM-Rivale Toprak Razgatlioglu (BMW) hatte er im Ziel fast 5 Sekunden Vorsprung. Was der Italiener dieses Mal anders machte.
Nicolo Bulega konnte mit einer starken Leistung in Lauf 2 in Estoril die WM-Entscheidung vertagen. Der Ducati-Pilot und WM-Leader Toprak Razgatlioglu waren im Rennen erneut eine Klasse für sich. Bulega hatte dieses Mal aber deutlich mehr Speed.

Nach 10 von 21 Runden lag der Italiener bereits 2 Sekunden vor Razgatlioglu. Drei Runden vor dem Ende sah der Türke ein, dass er den Rückstand auf seinen Rivalen nicht mehr aufholen konnte, dazu kamen kleinere Fehler bei Toprak. Im Ziel hatte Bulega 4,868 Sekunden Vorsprung auf Razgatlioglu und 15,3 sec auf Teamkollege Alvaro Bautista, der das Rennen auf Platz 3 beendete.

Am Samstag in Lauf 1 musste sich Bulega WM-Rivale Razgatlioglu noch um knapp zwei Sekunden geschlagen geben. Was war am Sonntag anders? «Gestern habe ich in den ersten Runden viel Zeit liegen gelassen. Als ich dann versuchte, Toprak einzuholen, habe ich meine Reifen zerstört», haderte der 25-Jährige. «Im Superpole-Race am Morgen über zehn Runden war es nicht notwendig, die Reifen zu schonen – da musste man zu 100 Prozent pushen. Am Morgen war Toprak einfach schneller als ich.»

Dazu kam, dass die Ducati-Ingenieure etwas gefunden hatten, damit Bulega mit der V4R besser zurechtkommt. «Wir machten mit dem Bike beim Kurveneingang einen Schritt nach vorn», erklärte Bulega. «Ich wusste, dass wenn ich einen guten Start erwische, meine Pace halten kann und ich mit dem Vorderreifen vorsichtig umgehe, ich das Rennen gewinnen kann. Mein Plan ist aufgegangen.»

Bulega hatte das gesamte Wochenende in Estoril mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. «Ich hatte mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Ich habe während des Wochenendes nicht viel gegessen, also bin ich ziemlich müde.»
Viel Zeit zum Ausruhen bleibt Nicolo Bulega nicht. Bereits am nächsten Wochenende findet das Saisonfinale in Jerez statt. Durch den Sieg im zweiten Hauptrennen in Estoril konnte er seine Titelchancen aufrechterhalten – er reist mit einem Rückstand von 39 Punkten auf Toprak Razgatlioglu nach Südspanien. In Jerez konnte er letztes Jahr zwei von drei Rennen gewinnen.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,868 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,331
4. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,333
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,567
6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,205
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,634
8. Axel Bassani (I) Bimota + 24,480
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,080
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,579
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,707
12. Andrea Iannone (I) Ducati + 31,657
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,666
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,164
15. Yari Montella (I) Ducati + 38,577
16. Tito Rabat (E) Honda + 39,119
17. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,801
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Iker Lecuona (E) Honda
- Ivo Lopes (P) Honda
- Michael Rinaldi (I) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,545 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,942
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,060
5. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,122
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,936
7. Xavi Vierge (E) Honda + 11,747
8. Axel Bassani (I) Bimota + 12,762
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,875
10. Iker Lecuona (E) Honda + 15,904
11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,521
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,923
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,027
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 19,555
15. Alex Lowes (GB) Bimota + 27,494
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 30,356
17. Ivo Lopes (P) Honda + 30,398
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + 33,515
19. Yari Montella (I) Ducati + 57,359
- Tito Rabat (E) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 580
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 541
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 292
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 193
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 157
9. Andrea Iannone (I) Ducati 137
10. Axel Bassani (I) Bimota 129
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 113
12. Michael vd Mark (NL) BMW 101
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 86
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 69
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 40
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

