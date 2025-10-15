Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist operiert

Finale der SBK-WM 2025 in Jerez: Wann was passiert

Von Kay Hettich
Jerez erwartet die Superbike-WM 2025
© Gold & Goose

Jerez erwartet die Superbike-WM 2025

Mit dem Meeting in Jerez endet die Superbike-WM 2025. Während der Supersport-Weltmeister feststeht, stehen die Entscheidungen in den Kategorien Superbike, Supersport-300 und in der WorldWCR noch aus.
Auf dem Circuito de Jerez findet der letzte Akt der Superbike-WM 2025 statt. Für die Superbike- und Supersport-WM wird es das zwölfte Meeting sein, für die Supersport-WM 300 das achte und die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – das sechste. Der Zeitplan ist entsprechend voll, weshalb keine weitere Serie das Programm ergänzt.

Zumal wichtige Entscheidungen anstehen: Einzig in der Supersport-Klasse steht mit Stefano Manzi der diesjährige Weltmeister bereits fest. In der Superbike-WM erwartet uns das spannende Duell zwischen Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati). Der Türke liegt um 39 Punkte vorn und kann sich bereits im ersten Lauf am Samstag seinen dritten Titel unter Dach und Fach bringen, sofern er nicht mehr als zwei Punkte auf seinen Rivalen verliert. In der Nachwuchsserie, die nach Jerez eingestampft wird, sowie in der Frauen-WM werden die Entscheidungen angesichts knapper Abstände voraussichtlich erst am Sonntag fallen.

Es gibt also mehrere Gründe, das gesamte Saisonfinale im Süden Spaniens zu verfolgen.

Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Jerez
Freitag, 17. Oktober
Beginn Dauer Serie Session
09:15 25 min Frauen-WM FP
09:55 25 SSP-300 FP
10:35 45 SBK-WM FP1
11:35 40 SSP-WM FP
13:30 25 Frauen-WM Superpole
14:10 25 SSP-300 Superpole
15:00 45 SBK-WM FP2
16:00 40 SSP-WM Superpole
Samstag, 18. Oktober
Beginn Dauer Serie Session
09:15 20 min SBK-WM FP3
09:45 10 Frauen-WM Warm-up
10:05 10 SSP-300 Warm-up
10:25 10 SSP-WM Warm-up
11:00 15 SBK-WM Superpole
11:50 11 Rd. Frauen-WM Rennen 1
12:45 11 Rd. SSP-300 Rennen 1
14:00 20 Rd. SBK-WM Rennen 1
15:15 17 Rd. SSP-WM Rennen 1
Sonntag, 19. Oktober
Beginn Dauer Serie Session
09:15 10 min SBK-WM Warm-up
09:35 10 Frauen-WM Warm-up
09:55 10 SSP-300 Warm-up
10:15 10 SSP-WM Warm-up
11:00 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race
11:50 11 Rd. Frauen-WM Rennen 2
12:45 11 Rd. SSP-300 Rennen 2
14:00 20 Rd. SBK-WM Rennen 2
15:30 17 Rd. SSP-WM Rennen 2

