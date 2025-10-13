Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Bautista attestiert Toprak Gedächtnislücken

Iannone-Antwort an Toprak: «Verrückt, das zu glauben»

Von Johannes Orasche
Andrea Iannone (li.) und Toprak Razgatlioglu kamen schon mal besser aus
© Gold & Goose

Andrea Iannone (li.) und Toprak Razgatlioglu kamen schon mal besser aus

Routinier Andrea Iannone nimmt zu den Vorwürfen und Theorien von Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu Stellung, wonach er versucht habe, den Türken im Hauptrennen am Sonntag in Estoril aus dem Konzept zu bringen.
Die Superbike-WM in Estoril barg vor allem am Sonntag einigen Zündstoff. BMW-Ass und Titelfavorit Toprak Razgatlioglu (28) musste sich im zweiten Rennen nach schlechtem Start von der Pole-Position durchs Feld auf Rang 2 kämpfen, wobei Andrea Locatelli (28, Yamaha) und Andrea Iannone (36, Ducati) starke Gegenwehr leisteten. Iannone konterte nach dem Manöver von Razgatlioglu sogar innen, als der Türke etwas nach außen getrieben wurde. Die Aktion war aber völlig im Rahmen des Üblichen und sportlich fair.

Nach dem Rennen witterte der künftige MotoGP-Fahrer, der Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega unterlag, eine Verschwörung. «Iannone hat eine Strafe erhalten und gute Arbeit geleistet», meinte Razgatlioglu sarkastisch, der anschließend «allen Ducati» applaudierte. «Ich habe ihn überholt, dann hat er versucht zu kontern. Warum versucht er, mit mir zu kämpfen, wenn er eine Long-Lap-Strafe hat? Die Ducati haben doch auch ein Dashboard, richtig? Später wurde mir es klar – weil er eine Ducati fährt.»

Der Türke stellte seine eigene Theorie auf, wonach Iannone sich im Kampf mit Bulega sicher anders verhalten hätte – da sie Markenkollegen sind. Diese Mutmaßung kamen mittlerweile auch dem Lager von Iannone zu Ohren. Der einstige Bad-Boy der MotoGP und Werksfahrer bei Ducati, Suzuki und Aprilia meldete sich mit einer Message: «Lieber Toprak! Du bist sehr talentiert, klug und ein starker Fahrer. Ich habe großen Respekt vor dir und deinem Team. Ich möchte aber eine Sache klarstellen: Ich gehe immer auf die Piste raus, um zu gewinnen und mein Bestes zu geben – genau wie du!»

Der erfahrene Italiener aus Vasto legte nach: «Es ist verrückt zu glauben, dass ich absichtlich einen Frühstart hingelegt hätte, um dich dann zu behindern. Ich würde so etwas niemals machen! Ich würde nie in ein Rennen starten, um einem anderen Fahrer zu helfen oder mein eigenes Rennen zu ruinieren! Wir beide kommen mit dem gleichen Ziel zu den Rennen! Ich wünsche dir viel Glück und wir sehen uns in Jerez.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,868 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,331
4. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,333
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,567
6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,205
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,634
8. Axel Bassani (I) Bimota + 24,480
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,080
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,579
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,707
12. Andrea Iannone (I) Ducati + 31,657
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,666
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,164
15. Yari Montella (I) Ducati + 38,577
16. Tito Rabat (E) Honda + 39,119
17. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,801
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Iker Lecuona (E) Honda
- Ivo Lopes (P) Honda
- Michael Rinaldi (I) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,545 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,942
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,060
5. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,122
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,936
7. Xavi Vierge (E) Honda + 11,747
8. Axel Bassani (I) Bimota + 12,762
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,875
10. Iker Lecuona (E) Honda + 15,904
11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,521
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,923
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,027
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 19,555
15. Alex Lowes (GB) Bimota + 27,494
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 30,356
17. Ivo Lopes (P) Honda + 30,398
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + 33,515
19. Yari Montella (I) Ducati + 57,359
- Tito Rabat (E) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 580
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 541
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 292
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 193
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 157
9. Andrea Iannone (I) Ducati 137
10. Axel Bassani (I) Bimota 129
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 113
12. Michael vd Mark (NL) BMW 101
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 86
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 69
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 40
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

