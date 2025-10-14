Offiziell: Go Eleven Ducati hat Iannones Nachfolger

Nach zwei Jahren mit Go Eleven Ducati muss sich Andrea Iannone einen neuen Arbeitgeber suchen. Wer den Zuschlag im Team für die Superbike-WM 2026 erhält, erfahren Sie hier.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com sind seit dem 9. Oktober im Bilde: Lorenzo Baldassarri, derzeit Vierter der MotoE mit dem deutschen Intact-Team und ehemaliger Supersport-Vizeweltmeister, wird im Team Go Eleven Ducati für 2026 den Platz von Andrea Iannone übernehmen. Soeben wurde das auch offiziell bestätigt.



Wie es mit Iannone weitergeht, ist unklar. Bislang haben sich sämtliche seiner Pläne zerschlagen, Stand heute hat er für die nächstjährige Superbike-WM keine Option.

«Ich bin sehr glücklich, dass diese Gelegenheit Wirklichkeit wird», sagte Baldassarri zu seiner Vertragsunterzeichnung. «Ich danke dem Team, allen Menschen, die an das Projekt geglaubt, und denen, die mir immer zur Seite gestanden haben. Ich habe einige schwierige Jahre hinter mir, aber dieses Jahr habe ich mich in der MotoE neu aufgestellt, einer etwas ungewöhnlichen Meisterschaft, in der ich es jedoch geschafft habe, an die Spitze zurückzukehren und aufs Podium zu fahren. Ich kann es kaum erwarten, die neue Saison mit Go Eleven zu beginnen, denn ich halte sie für ein ausgezeichnetes Team, das mir vertraut ist und gleichzeitig professionell arbeitet und mir die Möglichkeit gibt, mein Potenzial auszuschöpfen. Mit dem Ziel, mich weiterzuentwickeln. Wir müssen arbeiten und uns schrittweise verbessern, aber zu Beginn möchte ich einfach nur Spaß mit dem Bike haben, der 2026er-V4R, die ein außergewöhnliches Motorrad sein wird. Ich hatte die Gelegenheit, mit der Straßenversion zu fahren, und habe mich sofort wohlgefühlt. Ich denke, die Rennversion ist noch einen Schritt besser. Jetzt konzentriere ich mich darauf, eine gute Vorsaison mit dem Team zu haben, um bereit für Australien zu sein: Phillip Island ist meine Lieblingsstrecke, es wird super sein, dort zu starten!»

Teammanager Denis Sacchetti: «Lorenzo hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er sehr schnell fahren kann, und seine Leistungen belegen dies, auch wenn die letzten Saisons nicht wirklich positiv waren. Wir sind überzeugt, dass er das Potenzial hat, in der WorldSBK für eine Überraschung zu sorgen. Er ist noch jung, verfügt aber gleichzeitig über die richtige Erfahrung, um diese Herausforderung anzunehmen. Im Gespräch mit ihm habe ich einen Mann kennengelernt, der hungrig ist, an die Spitze zu kommen, und sich bewusst ist, dass es ein langer und schwieriger Weg sein wird. Aber seine Mentalität ist die richtige. Er wird die neueste Version der Panigale und die volle Unterstützung von Ducati haben. Im Januar werden wir die ersten offiziellen Tests mit dem neuen Motorrad durchführen, wir sind alle gespannt darauf, dieses Abenteuer zu beginnen.»

«Balda» hat in seiner Grand-Prix-Karriere in den Klassen Moto2 und MotoE 15 Podestplätze erobert, darunter 5 Siege. In der laufenden MotoE-Saison hat er zwei Rennen vor Schluss noch Titelchancen. Im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft kennt er sich ebenfalls bestens aus und wurde 2022 mit dem Team Evan Bros Yamaha Supersport-Vizeweltmeister (16 Podestplätze und 4 Siege in 24 Rennen). Sein Aufstieg in die Superbike-WM 2023 mit GMT94 Yamaha geriet zum Desaster, bei der Rückkehr in die Supersport-Klasse 2024 mit WRP Triumph kam er auch auf keinen grünen Zweig.

Fixe Fahrer in der Superbike-WM 2026:



Bimota: Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)



Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)



Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)



ROKiT BMW: Danilo Petrucci (I), Miguel Oliveira (P)



Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Xavier Vierge (E)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I), Iker Lecuona (E)



Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Alvaro Bautista (E)



Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)



Elf Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)



Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I)